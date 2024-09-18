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Posted 18 сентября, 08:38

Published 18 сентября, 08:38

Modified 18 сентября, 08:40

Updated 18 сентября, 08:40

Депутат Колесник осудил ролик уральского военкома Цибуха

18 сентября 2024, 08:38
Член Комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Колесник осудил видео, главным героем которого стал военком Каменска-Уральского Олег Цибух. В ролике последний предстал в образе «гангстера с полной сумкой денег и оружием.

Как пишет «Ридус», депутат отметил, несмотря на то, что видео было снято до назначения Цибуха на должность, подобные материалы с «оригинальным юмором» недопустимы для лица, ответственного за призыв в Российскую армию.

По его словам, военком должен служить примером для граждан, поскольку именно они занимаются призывом. Это крайне важно. Кроме того, военкоматы подписывают контракты с теми, кто отправляется на фронт и рискует своей жизнью, среди которых есть представители разных национальностей. Он добавил, что затрудняется с оценкой и не знает, расценивать это как ребячество или глупость.

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