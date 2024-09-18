Депутат Колесник осудил ролик уральского военкома Цибуха

По его словам, военком должен служить примером для граждан, поскольку именно они занимаются призывом. Это крайне важно. Кроме того, военкоматы подписывают контракты с теми, кто отправляется на фронт и рискует своей жизнью, среди которых есть представители разных национальностей. Он добавил, что затрудняется с оценкой и не знает, расценивать это как ребячество или глупость.