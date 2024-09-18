Детская городская больница Нижнего Тагила пополнилась тремя молодыми специалистами

Привлечь кадры в больницу удалось благодаря совместным действиям руководства медицинской организации, сотрудников отдела юридической и кадровой работы. После прохождения инструктажей и обучения специалисты приступили к своим должностным обязанностям. Планируется, что они разгрузят уже работающих коллег и сократят время ожидания врача пациентами как в поликлинике, так и на дому.