Детская городская больница Нижнего Тагила пополнилась тремя молодыми специалистами

Posted 18 сентября, 07:36
Published 18 сентября, 07:36
Modified 18 сентября, 07:38
Updated 18 сентября, 07:38
Так, врач-педиатр Дмитрий Белов после обучения по целевому договору приступил к своим обязанностям в должности участкового врача. Врач-инфекционист Анастасия Гуйванюк и врач-офтальмолог Ирина Матвеева также вышли на работу в детскую поликлинику: ранее они проходили стажировку в медицинском учреждении.
Молодые специалисты могут привнести новые идеи и современные подходы к лечению пациентов, их энтузиазм и желание учиться способны улучшить командную работу и повысить качество медицинских услуг детям и подросткам. В следующем году еще восемь дипломированных выпускников должны приступить к работе в нашем медицинском учреждении, инвестиции в молодых специалистов — это инвестиции в будущее здравоохранения, — рассказал главный врач детской городской больницы Дмитрий Клейменов.
Привлечь кадры в больницу удалось благодаря совместным действиям руководства медицинской организации, сотрудников отдела юридической и кадровой работы. После прохождения инструктажей и обучения специалисты приступили к своим должностным обязанностям. Планируется, что они разгрузят уже работающих коллег и сократят время ожидания врача пациентами как в поликлинике, так и на дому.
Отметим, одна из основных задач национального проекта «Здравоохранение» — укрепление кадрового потенциала и повышение престижа профессии медицинского работника. С новыми сотрудниками медучреждений Свердловской области ведется системная работа, внедряются наставничество и мотивационные программы, которые помогают повышать кадровый потенциал уральских больниц.