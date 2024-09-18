Роспотребнадзор сообщил о распространении опасных вирусов

Как передает newia.ru, специалисты связывают распространение этого опасного вируса с климатическими изменениями. Лето в России было очень теплым, и популяция комаров, которые переносят инфекцию, значительно выросла не только на юге, но и в центральных регионах страны. Отмечается, что пик заболеваемости лихорадкой Западного Нила обычно приходится на конец лета — начало осени.