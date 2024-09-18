Роспотребнадзор сообщил о распространении опасных вирусов

Posted 18 сентября, 05:39
Published 18 сентября, 05:39
Modified 18 сентября, 05:40
Updated 18 сентября, 05:40
Как передает newia.ru, специалисты связывают распространение этого опасного вируса с климатическими изменениями. Лето в России было очень теплым, и популяция комаров, которые переносят инфекцию, значительно выросла не только на юге, но и в центральных регионах страны. Отмечается, что пик заболеваемости лихорадкой Западного Нила обычно приходится на конец лета — начало осени.
По симптоматике это заболевание похоже на обычный грипп, но может вызывать воспаления головного и спинного мозга — менингит, энцефалит, менингоэнцефалит. Это очень опасно для жизни, особенно для людей в возрасте и тех, кто имеет хронические заболевания.
Вакцинирование от данного заболевания в нашей стране не осуществляют, поэтому специалисты советуют избегать комариных укусов и обращаться к врачам, если после встречи с комарами вы почувствовали слабость в мышцах и нарушение сознания.