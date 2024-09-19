News Media провёл ребрендинг и заявил о новом названии Холдинга — News Media Holding

Новый логотип символизирует лидерские позиции Холдинга на рынке новых медиа и digital, а также новаторский и экспериментальный подходы. Мятный цвет отражает новизну информации в медиаполе, а само изображение — роль Холдинга как информационного фильтра в работе с информацией. NMH аккумулирует информационные потоки и распределяет только самое актуальное и важное по своим активам. Таким образом, активы Холдинга формируют повестку как в традиционных СМИ, так и в Новых Медиа и конструирует картину мира современного общества. Сильнейшим ресурсом NMH является команда, которую объединяет многолетняя совместная работа над проектами, развитие и масштабирование Холдинга, высокий профессионализм и креативный подход к решению задач.