«Почта России» помогла 20 пациентам найти доноров костного мозга

Posted 19 сентября, 15:44
Published 19 сентября, 15:44
Modified 19 сентября, 15:44
Updated 19 сентября, 15:44
Из 27 тысяч добровольцев, которые разместили заявки на вступление в регистр через почту, два десятка человек завершили процедуру донации и стали реальными донорами костного мозга.
Вступить в Национальный РДКМ достаточно легко. Для начала надо оставить заявку на сайте rdkm.ru, и «Почта России» бесплатно привезет наборы для самостоятельного забора биообразца. Чтобы взять мазок с внутренней стороны обеих щек, присутствие медицинского работника не требуется. Готовый материал и заполненные документы нужно запечатать в конверт и отправить в лабораторию. Об этом сообщает 56orb.
Партнёрство «Почты России» и Национального РДКМ стало залогом значительного расширения географии донорской базы: более половины всех добровольцев, привлеченных с помощью «Почты России», являются жителями небольших населенных пунктов.
Как рассказала директор по внешним коммуникациям «Почты России» Екатерина Куманина, сегодня проект распространился почти по всей России. По ее словам, это партнерство помогает расширить базу регистра, а значит, увеличивает шансы людей на выздоровление. У добровольцев появилась возможность стать участниками проекта независимо от места проживания, а многие сотрудники не просто присоединяются к реализации проекта, но становятся настоящими амбассадорами донорства костного мозга. Они вступают в Национальный РДКМ, распространяют информацию о донорстве среди коллег и друзей, развенчивают мифы, связанные с донорством. В компании очень дорожат сотрудничеством и рады возможности стать частью такого благородного и актуального проекта, заключила Куманина.
Чем обширнее и разнообразнее регистр, тем больше вероятность, что люди с заболеваниями крови свяжутся с потенциальным донором. Ведь нередко счет идёт на недели или даже на дни. Вероятность подбора подходящего неродственного донора составляет 1:10 000.
С 2018 года Национальный РДКМ поставил 315 трансплантатов от российских доноров, из них 301 — для российских пациентов, 14 — для зарубежных пациентов. Для 120 россиян привезли трансплантаты из-за рубежа.