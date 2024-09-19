«Почта России» помогла 20 пациентам найти доноров костного мозга

Как рассказала директор по внешним коммуникациям «Почты России» Екатерина Куманина, сегодня проект распространился почти по всей России. По ее словам, это партнерство помогает расширить базу регистра, а значит, увеличивает шансы людей на выздоровление. У добровольцев появилась возможность стать участниками проекта независимо от места проживания, а многие сотрудники не просто присоединяются к реализации проекта, но становятся настоящими амбассадорами донорства костного мозга. Они вступают в Национальный РДКМ, распространяют информацию о донорстве среди коллег и друзей, развенчивают мифы, связанные с донорством. В компании очень дорожат сотрудничеством и рады возможности стать частью такого благородного и актуального проекта, заключила Куманина.