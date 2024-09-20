Как восполнить дефицит витамина D с приходом осени

Прежде всего специалист напомнила, что витамин D — это гормон, который мы синтезируем из солнечных лучей, он всасывается через кожу через рецепторные клетки, а затем хранится в организме, где может оставаться неактивным до тех пор, пока не понадобится. Его нехватка может спровоцировать у детей рахит, то есть проблемы с костеобразованием, а у взрослых — остеопороз, повышение хрупкости костей, передает newia.ru.