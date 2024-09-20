Как восполнить дефицит витамина D с приходом осени

Posted 20 сентября, 14:39
Published 20 сентября, 14:39
Modified 20 сентября, 14:43
Updated 20 сентября, 14:43
Прежде всего специалист напомнила, что витамин D — это гормон, который мы синтезируем из солнечных лучей, он всасывается через кожу через рецепторные клетки, а затем хранится в организме, где может оставаться неактивным до тех пор, пока не понадобится. Его нехватка может спровоцировать у детей рахит, то есть проблемы с костеобразованием, а у взрослых — остеопороз, повышение хрупкости костей, передает newia.ru.
По словам Нассер, поддержание в норме этого витамина в холодное время поможет предотвратить простуду и грипп. К симптомам нехватки этого вещества можно отнести усталость, ломкие ногти, выпадение волос и постоянные недомогания. Прежде чем начать курс витамина D, необходимо пройти консультации у специалиста.
Диетолог рекомендует проводить 15 — 20 минут на солнце между 9 утра и 15 часами дня, а также добавить в рацион яичные желтки, красное мясо и жирную рыбу.