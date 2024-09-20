В Москве состоялся форум о развитии крупных городов БРИКС

Posted 20 сентября, 17:11
Published 20 сентября, 17:11
Modified 20 сентября, 17:11
Updated 20 сентября, 17:11
Крупные специалисты поставили российскую столицу на первое место среди городов союза по уровню технологического и пространственного развития, как и годом ранее. Также Москва заняла третье место по итогам рейтинга «БРИКС-250» (после Пекина и Абу-Даби), а также вошла в топ-10 рейтинга инновационной привлекательности мировых городов, составленного НИУ ВШЭ, передает ria.ru.
Почетным председателем форума, как и в предыдущие годы, выступил лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг. Он несколько раз отмечал достижения Москвы в решении экологических проблем.
Форум посетили представители более двух десятков государств. Специалисты и гости рассказывали о своей практике создания новых технологий, внедрения ИИ и других инноваций в городские решения. Кроме того, на форуме прошла церемония вручения Всемирной премии инноваций в номинации «Устойчивые города и сообщества» за вклад во внедрение передовых устойчивых технологий на земле, воде и в воздухе, победительницей в которой стала Москва.
Для участников форума подготовили 15 роуд-шоу. Также впервые в рамках форума была проведена конференция «Зелёные города БРИКС», организованная правительством Москвы.