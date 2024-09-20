В Москве состоялся форум о развитии крупных городов БРИКС

Форум посетили представители более двух десятков государств. Специалисты и гости рассказывали о своей практике создания новых технологий, внедрения ИИ и других инноваций в городские решения. Кроме того, на форуме прошла церемония вручения Всемирной премии инноваций в номинации «Устойчивые города и сообщества» за вклад во внедрение передовых устойчивых технологий на земле, воде и в воздухе, победительницей в которой стала Москва.