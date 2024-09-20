tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 сентября, 17:11

Published 20 сентября, 17:11

Modified 20 сентября, 17:11

Updated 20 сентября, 17:11

В Москве состоялся форум о развитии крупных городов БРИКС

В Москве состоялся форум о развитии крупных городов БРИКС

20 сентября 2024, 17:11
Фото: Пресс-служба Форума о будущем городов БРИКС. Облачные города
В Москве 18 и 19 сентября прошел форум «Облачные города. Форум о будущем городов БРИКС». Его участники говорили о том, как будут развиваться крупнейшие города межгосударственного объединения. В рамках форума Москва была отмечена Всемирной премией инноваций.

Крупные специалисты поставили российскую столицу на первое место среди городов союза по уровню технологического и пространственного развития, как и годом ранее. Также Москва заняла третье место по итогам рейтинга «БРИКС-250» (после Пекина и Абу-Даби), а также вошла в топ-10 рейтинга инновационной привлекательности мировых городов, составленного НИУ ВШЭ, передает ria.ru.

Почетным председателем форума, как и в предыдущие годы, выступил лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг. Он несколько раз отмечал достижения Москвы в решении экологических проблем.

Форум посетили представители более двух десятков государств. Специалисты и гости рассказывали о своей практике создания новых технологий, внедрения ИИ и других инноваций в городские решения. Кроме того, на форуме прошла церемония вручения Всемирной премии инноваций в номинации «Устойчивые города и сообщества» за вклад во внедрение передовых устойчивых технологий на земле, воде и в воздухе, победительницей в которой стала Москва.

Для участников форума подготовили 15 роуд-шоу. Также впервые в рамках форума была проведена конференция «Зелёные города БРИКС», организованная правительством Москвы.

#Общество
Подпишитесь
Популярное