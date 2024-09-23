Популярность переводов в Казахстан «Почтой России» выросла на 12% в 2024 году

Posted 23 сентября, 19:16
Published 23 сентября, 19:16
Modified 23 сентября, 19:16
Updated 23 сентября, 19:16
Переводы осуществляются через более чем 30 тысяч почтовых отделений по всей стране на любой адрес в Казахстане. Получатель получит деньги в тот же день или на следующий. Комиссия за осуществление перевода составляет 2%. Средства будут доступны в тенге по выгодному курсу, который максимально близок к официальному курсу центрального банка Казахстана, пишет 56orb.ru.
По словам директора по развитию продуктов и услуг «Почты России» Антона Нечаева, услуги денежных переводов, особенно в Казахстан, становятся всё более популярными среди клиентов компании. В настоящее время доступна возможность отправки денег по 15 международным направлениям.
«Мы продолжаем работу над расширением географии нашего сервиса, чтобы обеспечить удобство и доступность для всех наших клиентов», — отметил он.
На данный момент клиенты компании могут переводить деньги в 15 стран, среди которых Грузия, Туркмения, Киргизия, Казахстан, Беларусь, Армения, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, а также Сербия, Молдова, Южная Осетия, Абхазия, Кипр и Греция.
«Почта России» представляет собой крупнейший федеральный почтовый и логистический оператор в стране и входит в число стратегически важных организаций Российской Федерации. Она занимает седьмое место в мире по количеству клиентских офисов, которое превышает 38 000, при этом около 66% из них располагается в небольших населенных пунктах.
Среднемесячная протяженность логистических маршрутов «Почты России» достигает 54 млн километров. Компания также является одним из крупнейших работодателей в стране (численность работников — 265 тыс. человек).
Каждый год «Почта России» принимает около 1 млрд бумажных писем и обрабатывает приблизительно 240 миллионов посылок. В 2023 году компания перевела более 300 млн электронных заказных писем и обеспечила доставку более 400 млн печатных изданий для около 20 миллионов подписчиков в стране.