Популярность переводов в Казахстан «Почтой России» выросла на 12% в 2024 году

Переводы осуществляются через более чем 30 тысяч почтовых отделений по всей стране на любой адрес в Казахстане. Получатель получит деньги в тот же день или на следующий. Комиссия за осуществление перевода составляет 2%. Средства будут доступны в тенге по выгодному курсу, который максимально близок к официальному курсу центрального банка Казахстана, пишет 56orb.ru.