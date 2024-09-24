ФОМС: Рост спроса на процедуру ЭКО за счет ОМС составил 10,6% в 2023 году

Как пишет tass.ru, за последний год их количество по сравнению с 2022 годом увеличилось на 10,6%, достигнув 108,7 тысячи. ФОМС фиксирует постоянный рост спроса на ЭКО, финансируемое из ОМС. По последним данным, с января по август текущего года было проведено уже 71,5 тысячи таких процедур.