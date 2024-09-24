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Posted 24 сентября, 10:20

Published 24 сентября, 10:20

Modified 24 сентября, 10:20

Updated 24 сентября, 10:20

ФОМС: Рост спроса на процедуру ЭКО за счет ОМС составил 10,6% в 2023 году

ФОМС: Рост спроса на процедуру ЭКО за счет ОМС составил 10,6% в 2023 году

24 сентября 2024, 10:20
Фото: 1MI
Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) сообщил, что с 2013 года в России выполнено более 800 тысяч процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), финансируемых за счет ОМС.

Как пишет tass.ru, за последний год их количество по сравнению с 2022 годом увеличилось на 10,6%, достигнув 108,7 тысячи. ФОМС фиксирует постоянный рост спроса на ЭКО, финансируемое из ОМС. По последним данным, с января по август текущего года было проведено уже 71,5 тысячи таких процедур.

Отмечается, что с 2024 года финансовую поддержку получают медицинские учреждения, выполнившие не менее 100 процедур ЭКО в прошлом году, независимо от источника их финансирования. Представители ФОМС подчеркивают, что такая мера способствует росту рождаемости в регионах.

С 2013 года процедура ЭКО доступна бесплатно за счет средств ОМС, выделяемых ФОМС. Период обследования причин бесплодия составляет от трех до шести месяцев после года безуспешных попыток зачатия.

В прошлом году на проведение ЭКО в рамках территориальной и базовой программ ОМС было выделено 12,7 миллиарда рублей. ФОМС ежегодно пересматривает объем помощи, чтобы соответствовать актуальным потребностям.

На 2024 год запланировано проведение 91 539 процедур ЭКО, что на 2,3% больше по сравнению с планом на предыдущий год.

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