ФОМС: Рост спроса на процедуру ЭКО за счет ОМС составил 10,6% в 2023 году

Posted 24 сентября, 10:20
Published 24 сентября, 10:20
Modified 24 сентября, 10:20
Updated 24 сентября, 10:20
Как пишет tass.ru, за последний год их количество по сравнению с 2022 годом увеличилось на 10,6%, достигнув 108,7 тысячи. ФОМС фиксирует постоянный рост спроса на ЭКО, финансируемое из ОМС. По последним данным, с января по август текущего года было проведено уже 71,5 тысячи таких процедур.
Отмечается, что с 2024 года финансовую поддержку получают медицинские учреждения, выполнившие не менее 100 процедур ЭКО в прошлом году, независимо от источника их финансирования. Представители ФОМС подчеркивают, что такая мера способствует росту рождаемости в регионах.
С 2013 года процедура ЭКО доступна бесплатно за счет средств ОМС, выделяемых ФОМС. Период обследования причин бесплодия составляет от трех до шести месяцев после года безуспешных попыток зачатия.
В прошлом году на проведение ЭКО в рамках территориальной и базовой программ ОМС было выделено 12,7 миллиарда рублей. ФОМС ежегодно пересматривает объем помощи, чтобы соответствовать актуальным потребностям.
На 2024 год запланировано проведение 91 539 процедур ЭКО, что на 2,3% больше по сравнению с планом на предыдущий год.