Метеоролог Тишковец рассказал, какой вред могут принести суточные перепады температур

Posted 24 сентября, 16:19
Published 24 сентября, 16:19
Modified 24 сентября, 16:21
Updated 24 сентября, 16:21
Агентство «Ридус» пообщалось с Евгением Тишковцом, ведущим специалистом центра погоды «Фобос». Он рассказал, чем может быть опасна текущая погода, когда ночью температура опускается до -4 градусов по Цельсию, а днём воздух прогревается до +16 градусов.
Эксперт назвал подобную ситуацию «звоночком» для простудных заболеваний и переохлаждения. Он добавил, что это заметно и по его окружению, где уже есть те, кто «приболел и засопливился», так как оказался не готов к резкому похолоданию.
По словам Тишковца, жители Москвы и Подмосковья также могут испытывать проблемы с экологией из-за купола атмосферного давления, который создался под воздействием антициклона. Он пояснил, что купол создает задерживающий слой, который накапливает над большими городами «подушку» из различных выбросов, а пыль в отсутствии дождей держится очень долго.
Тишковец успокоил москвичей, отметив, что к концу недели ситуация с температурой и атмосферным давлением нормализуется, а дожди справятся с пылью. Подобное положение дел он назвал обычной ситуацией для бабьего лета.