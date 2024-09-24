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Posted 24 сентября, 16:19

Published 24 сентября, 16:19

Modified 24 сентября, 16:21

Updated 24 сентября, 16:21

Метеоролог Тишковец рассказал, какой вред могут принести суточные перепады температур

24 сентября 2024, 16:19
Эксперт отметил, что подобные перепады температур могут привести к росту заболеваемости простудой, а также к ухудшению экологической ситуации. Однако, по его словам, к концу недели ситуация с погодой нормализуется.

Агентство «Ридус» пообщалось с Евгением Тишковцом, ведущим специалистом центра погоды «Фобос». Он рассказал, чем может быть опасна текущая погода, когда ночью температура опускается до -4 градусов по Цельсию, а днём воздух прогревается до +16 градусов.

Эксперт назвал подобную ситуацию «звоночком» для простудных заболеваний и переохлаждения. Он добавил, что это заметно и по его окружению, где уже есть те, кто «приболел и засопливился», так как оказался не готов к резкому похолоданию.

По словам Тишковца, жители Москвы и Подмосковья также могут испытывать проблемы с экологией из-за купола атмосферного давления, который создался под воздействием антициклона. Он пояснил, что купол создает задерживающий слой, который накапливает над большими городами «подушку» из различных выбросов, а пыль в отсутствии дождей держится очень долго.

Тишковец успокоил москвичей, отметив, что к концу недели ситуация с температурой и атмосферным давлением нормализуется, а дожди справятся с пылью. Подобное положение дел он назвал обычной ситуацией для бабьего лета.

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