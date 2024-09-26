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Posted 26 сентября, 19:05

Published 26 сентября, 19:05

Modified 26 сентября, 19:07

Updated 26 сентября, 19:07

Выселение из квартиры: кому опасаться в 2024 году

Выселение из квартиры: кому опасаться в 2024 году

26 сентября 2024, 19:05
Фото: 1MI
Даже собственника в 2024 году могут выселить из квартиры в никуда. Почему это происходит и кому нужно опасаться?

Сегодня разобраться пытается newia. Среди самых привычных для социума причин — проблемы с выплатой ипотеки. Если заемщик прекращает платежи по ипотечному кредиту, банк подает на него в суд и взыскивает долг в судебном порядке. Далее ипотечную квартиру выставляют на продажу, а неудачливый владелец отправляется на улицу.

Избежать этого не всегда получается: от финансовых сложностей не застрахован никто. Если возникла проблема с доходами, надо немедленно поставить банк в известность. Во многих случаях кредитор предлагает оптимальное решение проблемы, предоставляет отсрочку или реструктуризирует задолженность. Также, покупая квартиру в кредит, можно застраховать заем от невыплаты по разным жизненным причинам вроде увольнения с работы или смерти главного заемщика.

Долги по ЖКХ тоже могут создать проблемы. Прежде чем выселить должника, управляющая компания взыскивает долг через суд. Если деньги так и не поступают на ее счета, приставы выселяют должника.

Если оплачивать услуги ЖКХ нечем, следует сразу связаться с управляющей компанией и попросить об индивидуальном графике погашения задолженности.

Незаконная перепланировка квартиры, которую не одобрили в соответствующих инстанциях, тоже может привести к потере жилья. Однако сначала хозяина квартиры попросят вернуть все в прежнее состояние. Не может? Квартиру заберут через суд и продадут с торгов.

Потерять квартиру рискует собственник, который использует жилье не по назначению, мешает другим жильцам, не поддерживает квадратные метры в подобающем состоянии.

Среди других рисков утраты недвижимости — займы, неудачное поручительство, претензии других наследников. Зато единственное жилье никогда не отнимут у банкрота.

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