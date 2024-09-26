Выселение из квартиры: кому опасаться в 2024 году

Posted 26 сентября, 19:05
Published 26 сентября, 19:05
Modified 26 сентября, 19:07
Updated 26 сентября, 19:07
Сегодня разобраться пытается newia. Среди самых привычных для социума причин — проблемы с выплатой ипотеки. Если заемщик прекращает платежи по ипотечному кредиту, банк подает на него в суд и взыскивает долг в судебном порядке. Далее ипотечную квартиру выставляют на продажу, а неудачливый владелец отправляется на улицу.
Избежать этого не всегда получается: от финансовых сложностей не застрахован никто. Если возникла проблема с доходами, надо немедленно поставить банк в известность. Во многих случаях кредитор предлагает оптимальное решение проблемы, предоставляет отсрочку или реструктуризирует задолженность. Также, покупая квартиру в кредит, можно застраховать заем от невыплаты по разным жизненным причинам вроде увольнения с работы или смерти главного заемщика.
Долги по ЖКХ тоже могут создать проблемы. Прежде чем выселить должника, управляющая компания взыскивает долг через суд. Если деньги так и не поступают на ее счета, приставы выселяют должника.
Если оплачивать услуги ЖКХ нечем, следует сразу связаться с управляющей компанией и попросить об индивидуальном графике погашения задолженности.
Незаконная перепланировка квартиры, которую не одобрили в соответствующих инстанциях, тоже может привести к потере жилья. Однако сначала хозяина квартиры попросят вернуть все в прежнее состояние. Не может? Квартиру заберут через суд и продадут с торгов.
Потерять квартиру рискует собственник, который использует жилье не по назначению, мешает другим жильцам, не поддерживает квадратные метры в подобающем состоянии.
Среди других рисков утраты недвижимости — займы, неудачное поручительство, претензии других наследников. Зато единственное жилье никогда не отнимут у банкрота.