Выселение из квартиры: кому опасаться в 2024 году

Избежать этого не всегда получается: от финансовых сложностей не застрахован никто. Если возникла проблема с доходами, надо немедленно поставить банк в известность. Во многих случаях кредитор предлагает оптимальное решение проблемы, предоставляет отсрочку или реструктуризирует задолженность. Также, покупая квартиру в кредит, можно застраховать заем от невыплаты по разным жизненным причинам вроде увольнения с работы или смерти главного заемщика.