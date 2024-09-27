Какие документы надо запрашивать у врача, чтобы получить компенсацию от страховой?

В большинстве случаев медицинские счета страховая компания оплатит автоматически, и собирать документы не придётся. Если же вы заплатили за помощь самостоятельно, важно подготовить правильный комплект документов для получения компенсации. До окончания поездки сообщите сервисной компании (ассистанс) или страховщику, что произошло. Сотрудники сервисной компании проконсультируют по комплекту документов и его оформлению для подачи в страховую. Если что-то оформлено не так, вы успеете всё исправить до отъезда.