Ефимов: В Москве инвестор построит детсад по льготной программе

Posted 29 сентября, 10:13
Published 29 сентября, 10:13
Modified 29 сентября, 10:13
Updated 29 сентября, 10:13
Инвестор получил право на аренду после победы на августовских торгах. Площадь здания составляет 326,8 квадратного метра. Как пояснил Ефимов, по условиям программы инвестор должен провести ремонт здания, после чего арендная плата будет составлять всего 326,8 рубля в год, сообщает mos.ru.
Арендатор обязан согласовать объем необходимых ремонтных работ с городскими властями. Если потребуется лишь косметический ремонт, детский сад сможет открыть свои двери через полгода; в случае необходимости капитального ремонта или реконструкции сроки могут увеличиться до полутора — трех лет.
По результатам торгов с компанией был заключен договор аренды на 49 лет. Инвестор также получил в пользование прилегающий земельный участок площадью около 0,6 гектара. Чтобы сохранить льготную арендную ставку, инвестор должен ежегодно подтверждать соответствие условиям программы, подчеркнул министр правительства Москвы и руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.
Кирилл Пуртов, глава департамента города Москвы по конкурентной политике, добавил, что программа льготной аренды востребована у инвесторов: с начала прошлого года уже четыре компании заключили договоры на открытие образовательных учреждений.
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