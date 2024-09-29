Ефимов: В Москве инвестор построит детсад по льготной программе

Инвестор получил право на аренду после победы на августовских торгах. Площадь здания составляет 326,8 квадратного метра. Как пояснил Ефимов, по условиям программы инвестор должен провести ремонт здания, после чего арендная плата будет составлять всего 326,8 рубля в год, сообщает mos.ru.