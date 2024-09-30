Коммунальным должникам придется возмещать госпошлины в большем размере

Posted 30 сентября, 06:08
Published 30 сентября, 06:08
Modified 30 сентября, 06:10
Updated 30 сентября, 06:10
Государственная пошлина уплачивается поставщиками коммунальных услуг в случае подачи иска в суд. В дальнейшем ее возмещает ответчик в полном размере.
Ранее госпошлина при подаче заявления о выдаче судебного приказа для потребителей, имеющих задолженности по жилому помещению, была от 200 рублей. При подаче иска пошлина составляла от 400 рублей. Сейчас эти суммы выросли десятикратно и составляют от 2 тысяч рублей и от 4 тысяч рублей соответственно.
Предпринимателям-должникам придется платить еще больше — от 8 тысяч рублей при подаче заявления о выдаче судебного приказа и от 10 000 рублей при подаче иска в арбитражный суд. Напомним, ранее эти суммы составляли 2 тысячи рублей и 4 тысячи рублей соответственно.
С учетом многократного увеличения размера госпошлин возмещение потребителями-должниками этих сумм станет для них ощутимой финансовой нагрузкой. В связи с этим целесообразно оплатить необходимые счета для прекращения судебных производств.
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