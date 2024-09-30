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Posted 30 сентября, 06:08

Published 30 сентября, 06:08

Modified 30 сентября, 06:10

Updated 30 сентября, 06:10

Коммунальным должникам придется возмещать госпошлины в большем размере

Коммунальным должникам придется возмещать госпошлины в большем размере

30 сентября 2024, 06:08
Фото: 1MI
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает внесение поправок в налоговое законодательство (Федеральный закон от 08.08.2024 № 259-ФЗ). Одно из изменений касается повышения размера большей части судебных госпошлин.

Государственная пошлина уплачивается поставщиками коммунальных услуг в случае подачи иска в суд. В дальнейшем ее возмещает ответчик в полном размере.

Ранее госпошлина при подаче заявления о выдаче судебного приказа для потребителей, имеющих задолженности по жилому помещению, была от 200 рублей. При подаче иска пошлина составляла от 400 рублей. Сейчас эти суммы выросли десятикратно и составляют от 2 тысяч рублей и от 4 тысяч рублей соответственно.

Предпринимателям-должникам придется платить еще больше — от 8 тысяч рублей при подаче заявления о выдаче судебного приказа и от 10 000 рублей при подаче иска в арбитражный суд. Напомним, ранее эти суммы составляли 2 тысячи рублей и 4 тысячи рублей соответственно.

С учетом многократного увеличения размера госпошлин возмещение потребителями-должниками этих сумм станет для них ощутимой финансовой нагрузкой. В связи с этим целесообразно оплатить необходимые счета для прекращения судебных производств.

#Общество#Россия#Свердловская область#Долги#Оплата#Пошлина#Коммунальные услуги#Оплата ЖКХ#Екатеринбург
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