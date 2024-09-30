Коммунальным должникам придется возмещать госпошлины в большем размере

Ранее госпошлина при подаче заявления о выдаче судебного приказа для потребителей, имеющих задолженности по жилому помещению, была от 200 рублей. При подаче иска пошлина составляла от 400 рублей. Сейчас эти суммы выросли десятикратно и составляют от 2 тысяч рублей и от 4 тысяч рублей соответственно.