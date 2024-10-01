Буцаев сообщил о готовности ввода нового КПО в Новгородской области

При строительстве КПО использовалось российское оборудование. Завод способен перерабатывать до 9,8 тысячи тонн отходов в год, извлекая до 15% вторсырья для дальнейшего вовлечения в хозяйственный оборот, и захоранивать 10,3 тысячи тонн отходов, которые не подлежат дальнейшей обработке. Об этом сообщил генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев, передает 56orb.ru.