Буцаев сообщил о готовности ввода нового КПО в Новгородской области

Posted 1 октября, 15:07
Published 1 октября, 15:07
Modified 1 октября, 15:07
Updated 1 октября, 15:07
При строительстве КПО использовалось российское оборудование. Завод способен перерабатывать до 9,8 тысячи тонн отходов в год, извлекая до 15% вторсырья для дальнейшего вовлечения в хозяйственный оборот, и захоранивать 10,3 тысячи тонн отходов, которые не подлежат дальнейшей обработке. Об этом сообщил генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев, передает 56orb.ru.
Новый комплекс обеспечит потребности Крестецкого, Валдайского муниципальных районов и Демянского муниципального округа Новгородской области в переработке и захоронении ТКО в соответствии с законодательными нормами.
Представители РЭО отметили, что регион активно работает над выполнением федерального проекта по строительству мощностей. За последние пять лет здесь построены мощности по обработке 114,8 тысячи тонн ТКО и по размещению 180,3 тысячи тонн.
Строительство объекта обошлось в 318 миллионов рублей, также было создано 20 новых рабочих мест.
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