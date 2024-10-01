Названа главная причина неудовлетворительного качества воды из-под крана

Posted 1 октября, 05:35
Published 1 октября, 05:35
Modified 1 октября, 05:35
Updated 1 октября, 05:35
«Город Париж или Лондон сидят на подземных источниках, которые достаточно чисты. В Москве подземных источников нет. Москва вынуждена жить на воде из Волги. Почему в сталинские времена был основан канал Москва-Волга? Потому что Москва начала просто мучиться от жажды — не хватало воды. И вода пришла к нам из Волги. Это поверхностная вода — то есть её надо чистить. И были выстроены мощные станции водоочистки. В те времена, когда они строились, единственным способом обеззаразить воду, то есть убрать оттуда микробы, было хлорирование», — объяснил он «Правде.Ру».
«Есть, конечно, небольшие города, которым повезло, у которых свои мощные подземные источники. Но опять же — скважины бывают с чистой питьевой водой, а бывают такие, что мама не горюй, и тоже часто нужна система фильтрации», — добавил собеседник издания.
Как бы то ни было, зачастую качество воды из-под крана неудовлетворительно независимо от её происхождения. «Главная проблема — это проблема последней мили. То есть до дома-то вода может доходить достаточно чистая, а дальше уже ржавые трубы из этой чистой воды делают сами знаете что — то, что очень часто течёт из крана. И если в крупных городах — в Москве, в Новороссийске, в Новосибирске, в Краснодаре — уже более-менее последняя миля приведена в порядок, то у нас есть много небольших городков, до которых доходит чистая вода, но при этом то, что с ней творится на этой последней миле, просто страшно», — посетовал эксперт.
Хлора как такового в воде из-под крана нет. «То, что мы называем запахом хлорки, это на самом деле уже преобразованный хлор, то есть хлор, вступивший в реакцию с разнообразными загрязнениями», — пояснил специалист.
«Поэтому надеяться на то, что вода из-за хлорки имеет еще какие-то обеззараживающие свойства, попадая к нам в трубы, у кого трубы старые, грязные, конечно, нельзя», — заключил он.
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