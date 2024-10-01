Названа главная причина неудовлетворительного качества воды из-под крана

Как бы то ни было, зачастую качество воды из-под крана неудовлетворительно независимо от её происхождения. «Главная проблема — это проблема последней мили. То есть до дома-то вода может доходить достаточно чистая, а дальше уже ржавые трубы из этой чистой воды делают сами знаете что — то, что очень часто течёт из крана. И если в крупных городах — в Москве, в Новороссийске, в Новосибирске, в Краснодаре — уже более-менее последняя миля приведена в порядок, то у нас есть много небольших городков, до которых доходит чистая вода, но при этом то, что с ней творится на этой последней миле, просто страшно», — посетовал эксперт.