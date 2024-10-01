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Posted 1 октября, 12:45

Published 1 октября, 12:45

Modified 4 октября, 15:52

Updated 4 октября, 15:52

Приставы отправили на родину почти 3 тысячи мигрантов из российского региона

1 октября 2024, 12:45
В регионе с начала этого года судебные приставы выдворили 2,9 тысячи иностранных граждан, которые нарушили миграционное законодательство. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.

Только за сентябрь этого года было выдворено более 400 иностранцев. Мигранты из Таджикистана, Киргизии и Узбекистана находились на территории региона нелегально. Все они приехали в Свердловскую область на заработки, однако находились в России не имея на то законных оснований.

УралПолитRu отмечает, что в итоге мигранты были признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ». Все иностранцы были оштрафованы и выдворены за пределы России.

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