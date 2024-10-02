Гендиректора фирмы из Новокузнецка будут судить за взятку инспектору Транснадзора

Posted 2 октября, 09:48
Published 2 октября, 09:48
Modified 2 октября, 09:50
Updated 2 октября, 09:50
В Новокузнецке дошло до суда дело о взяточничестве, связанное с работой управления государственного автодорожного надзора, , пишет VSE42.RU.
31-летний обвиняемый является генеральным директором коммерческой организации, занимающейся перевозкой грузов. По версии следствия, с декабря 2019 года по сентябрь 2023 года он передал инспектору территориального отдела управления государственного автодорожного надзора взятку в сумме более 50 000 рублей. За это сотрудник ведомства не составлял протоколы об административных правонарушениях, когда имели место факты нарушений тяжеловесными и крупногабаритными транспортными средствами фирмы взяткодателя. Кроме того, он предупреждал гендиректора о рейдах, проводимых в городе.
Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Кузбассу, о незаконном сотрудничестве стало известно представителям УФСБ России по Кемеровской области, после чего было возбуждено уголовное дело о даче взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия.
Правоохранители изъяли в офисе компании документы, доказывающие выявленные факты. Однако мужчина свою вину не признал.
Сейчас материалы направили в Орджоникидзевский районный суд Новокузнецка. Дело, возбужденное в отношении взяткополучателя, еще расследуется.
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