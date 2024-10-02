Гендиректора фирмы из Новокузнецка будут судить за взятку инспектору Транснадзора

31-летний обвиняемый является генеральным директором коммерческой организации, занимающейся перевозкой грузов. По версии следствия, с декабря 2019 года по сентябрь 2023 года он передал инспектору территориального отдела управления государственного автодорожного надзора взятку в сумме более 50 000 рублей. За это сотрудник ведомства не составлял протоколы об административных правонарушениях, когда имели место факты нарушений тяжеловесными и крупногабаритными транспортными средствами фирмы взяткодателя. Кроме того, он предупреждал гендиректора о рейдах, проводимых в городе.