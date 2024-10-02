Одну проблему в ЖКХ признали решённой

Posted 2 октября, 14:22
Published 2 октября, 14:22
Modified 2 октября, 14:25
Updated 2 октября, 14:25
«На самом деле, если смотреть платёжную дисциплину, то у нас она в очень высоком состоянии — то есть она у нас будет выше, чем во многих даже западных странах», — подтвердил заведующий лабораторией прогнозирования топливно-энергетического комплекса Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Валерий Семикашев.
«Что-то делать на государственном уровне, какие-то новые правила внедрять или инструменты — мне кажется, это не то, на что надо тратить ресурсы. То есть никакой проблемы, как эксперт, я не могу сказать, что эта проблема является значимой для нас, у нас гораздо больше других есть проблем в ЖКХ», — пояснил он Pravda.Ru.
Собеседник издания согласился с выводами проводивших исследование социологов о повышении собираемости коммунальных платежей благодаря широкому внедрению электронных способов их внесения.
«У нас это достаточно всё внедрено, как я понимаю. То есть и банки активно в этот сегмент смотрят, и управляющие компании сами что-то предлагают. Тут, опять-таки, платёжная система у нас нормально развита. Каких-то больших проблем я не вижу», — заметил эксперт.
Дальнейшее улучшение платёжной дисциплины в ЖКХ возможно точечно.
«Селективные меры. То есть первый тезис о том, что глобально этой проблемы нет — у нас высокая платёжная дисциплина у населения», — ещё раз подчеркнул Семикашев.
«Отдельные меры: с разными неплательщиками по-разному бороться, то есть понять, из-за чего это происходит, с ними разбираться, — подытожил он. — Есть два типа неплательщиков: либо очень бедные, либо очень богатые, как я понимаю. У меня самого в доме кто-то есть, у кого 200 или 300 тысяч долг, и с человеком ничего не могут сделать».
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