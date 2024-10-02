Одну проблему в ЖКХ признали решённой

«Что-то делать на государственном уровне, какие-то новые правила внедрять или инструменты — мне кажется, это не то, на что надо тратить ресурсы. То есть никакой проблемы, как эксперт, я не могу сказать, что эта проблема является значимой для нас, у нас гораздо больше других есть проблем в ЖКХ», — пояснил он Pravda.Ru.