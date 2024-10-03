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Posted 3 октября, 19:35

Published 3 октября, 19:35

Modified 3 октября, 19:38

Updated 3 октября, 19:38

В России могут запретить завышать цены на социально значимые товары

3 октября 2024, 19:35
Инициаторы нововведений отмечают: нередко россияне сталкиваются с ростом цен на определенные товары. Чаще всего это те категории, которые особенно часто покупают. Самые яркие примеры: гречневая крупа и яйца.

Парламентарии уверены, что такие скачки в стоимости сильно бьют по кошельку граждан с низкими доходами, пишет sovainfo.ru.

В пояснительной записке отметили:

 — Необходимо исключить случаи злоупотреблений со стороны хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, а также более полно соблюсти социальные интересы широких слоев конечных потребителей.

Инициаторы предлагают защитить отдельные категории, основываясь на перечне социально значимых продовольственных товаров первой необходимости.

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