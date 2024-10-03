В России могут запретить завышать цены на социально значимые товары

Инициаторы нововведений отмечают: нередко россияне сталкиваются с ростом цен на определенные товары. Чаще всего это те категории, которые особенно часто покупают. Самые яркие примеры: гречневая крупа и яйца.

Парламентарии уверены, что такие скачки в стоимости сильно бьют по кошельку граждан с низкими доходами, пишет sovainfo.ru. В пояснительной записке отметили: — Необходимо исключить случаи злоупотреблений со стороны хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, а также более полно соблюсти социальные интересы широких слоев конечных потребителей. Инициаторы предлагают защитить отдельные категории, основываясь на перечне социально значимых продовольственных товаров первой необходимости.