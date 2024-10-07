Эксперты РЭФ рассказали, какие специалисты нужны в сфере экологии

Как сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, к 2030 году экономика замкнутого цикла должна обеспечить открытие более 93 тысяч прямых рабочих мест и дополнительных вакансий в смежных отраслях. Но в этой сфере необходимы специалисты, которые лично заинтересованы в результатах работы, и именно таких профессионалов пригласили для выступления на полях сессии. Они поделились информацией о профессиях, которые сейчас являются самыми нужными в сфере природоохраны. В их числе как узкие специалисты вроде технологов, так и представители рабочих специальностей — в частности, водители мусоровозов. В целях накопления требуемого кадрового резерва для экономики замкнутого цикла в сотрудничестве с вузами и компаниями РЭО создал консорциум. Теперь студенты получают подготовку в лучших вузах страны и располагают всеми возможностями достижения максимальной реализации в отрасли, подвел итог Буцаев.