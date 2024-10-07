Эксперты РЭФ рассказали, какие специалисты нужны в сфере экологии

Posted 7 октября, 18:45
Published 7 октября, 18:45
Modified 7 октября, 18:45
Updated 7 октября, 18:45
Об этом проинформировали эксперты отрасли на панельной сессии «Имидж и престиж профессий в сфере экономики замкнутого цикла» Российского экологического форума (РЭФ). Сессия проводилась 7 октября в рамках Молодежного дня РЭФ-2024. Об этом пишет 56orb.
Как сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, к 2030 году экономика замкнутого цикла должна обеспечить открытие более 93 тысяч прямых рабочих мест и дополнительных вакансий в смежных отраслях. Но в этой сфере необходимы специалисты, которые лично заинтересованы в результатах работы, и именно таких профессионалов пригласили для выступления на полях сессии. Они поделились информацией о профессиях, которые сейчас являются самыми нужными в сфере природоохраны. В их числе как узкие специалисты вроде технологов, так и представители рабочих специальностей — в частности, водители мусоровозов. В целях накопления требуемого кадрового резерва для экономики замкнутого цикла в сотрудничестве с вузами и компаниями РЭО создал консорциум. Теперь студенты получают подготовку в лучших вузах страны и располагают всеми возможностями достижения максимальной реализации в отрасли, подвел итог Буцаев.
Заместитель гендиректора АО «Корпорация Экополис» Илья Федоров охарактеризовал как востребованные в сфере обращения с отходами профессии юристов и инженеров. А замгендиректора группы «ЭкоЛайн» Елена Вишнякова поделилась данными о проблематике, связанной с престижем профессии водителя мусоровоза, напомнила о дефиците как разнорабочих на новых заводах, так и главных технологов, узких специалистов, а также о незакрытых вакансиях исполнительных и генеральных директоров на заводах. Со своей стороны заместитель директора — руководитель экологических проектов ООО «НЭК» Ирина Степанычева назвала дефицитными рабочие специальности, среди них профессии водителя и сварщика: как правило, эти специалисты демонстрируют высокие зарплатные ожидания.
Участникам сессии также рассказали о процессах ликвидации опасных отходов производства. До конца 2030 года в России должны быть ликвидированы не менее 50 опасных объектов накопленного вреда окружающей среде. Руководитель пресс-службы ФГУП «ФЭО» Антонина Громова сообщила, что для решения подобных задач нанимают самых разных специалистов — экологов, химиков-технологов, инженеров, юристов, экономистов, пиарщиков.