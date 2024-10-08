ФОМС сообщил о предлагающих россиянам поменять полис мошенниках

Представители ФОМС заявили, что факты мошенничества с полисами ОМС происходят достаточно часто, а преступные схемы усложняются. Также они предупредили, что, если по телефону кто-то представляется работником фонда и просит заполнить анкету для ввода личной информации, важно не разглашать никаких сведений о себе, не скачивать неизвестные приложения, не переходить по ссылкам.