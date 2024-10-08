ФОМС сообщил о предлагающих россиянам поменять полис мошенниках

Posted 8 октября, 13:55
Published 8 октября, 13:55
Modified 8 октября, 13:55
Updated 8 октября, 13:55
Если гражданину поступил звонок с предложением получить новый документ, важно оповестить о произошедшем страховую организацию или территориальный фонд.
Как пишет tass.ru, ранее уже публиковались новости о том, что застрахованным гражданам звонят с предложением заменить их полис ОМС на новый, с QR-кодом.
Представители ФОМС заявили, что факты мошенничества с полисами ОМС происходят достаточно часто, а преступные схемы усложняются. Также они предупредили, что, если по телефону кто-то представляется работником фонда и просит заполнить анкету для ввода личной информации, важно не разглашать никаких сведений о себе, не скачивать неизвестные приложения, не переходить по ссылкам.
Если подобное все же случилось, стоит незамедлительно связаться со своей страховой медорганизацией или позвонить в единый контакт-центр своего территориального фонда ОМС. Необходимо иметь в виду, что сотрудники страховых медицинских организаций не должны присылать СМС с цифровыми кодами, запрашивать личные сведения и просить перевести куда-либо средства.