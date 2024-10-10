ЕР выступила за комплексное развитие сельских территорий

Posted 10 октября, 12:35
Published 10 октября, 12:35
Modified 10 октября, 12:35
Updated 10 октября, 12:35
Это направление включено в народную программу партии и охватывает ключевые аспекты жизни на селе: от здравоохранения до образования и культуры.
Якушев отметил, что в прошлом году по инициативе ЕР финансирование программы по развитию сельских территорий увеличилось на 26 миллиардов рублей. За счет этого больше сельхозземель вовлекалось в оборот, закупалась техника и осваивались новые технологии. Он подчеркнул стремление партии сохранить уровень финансирования в новом бюджете, пишет mkset.ru.
Особое внимание уделяется строительству и модернизации социальных объектов в селах, таких как школы, больницы и культурные дома. Якушев заявил, что создавать комфортную среду для жизни и работы на селе очень важно, чтобы люди не переезжали в города. Он отметил, что, согласно поручению президента Владимира Путина, особый акцент сделан на сельские школы: 66% из 4,6 тысячи российских школ расположены в сельской местности.
В прошлом году было построено и обновлено 271 здание домов культуры. К концу 2024 года планируется завершить работы еще на 346 объектах. Строятся медицинские учреждения, включая модульные комплексы, библиотеки и многофункциональные культурные центры. В рамках программы газификации газ подвели к 1,1 млн участков, полностью подключены 660 тысяч домохозяйств.
Кроме того, развивается инициативное бюджетирование, предусматривающее участие местных жителей в распределении муниципального бюджета для решения актуальных для села проблем.
Значительное внимание уделяется программам «Земский доктор» и «Земский учитель», которые помогли привлечь 65 тысяч медиков и более пяти тысяч учителей в сельскую местность. С будущего года, по поручению президента, стартует программа «Земский работник культуры».
Другие меры включают улучшение доступности лекарств в сельской местности. Если в поселке нет стационарных аптек, лекарства реализуют в местных медучреждениях. Также предпринимаются шаги по улучшению связи в селах и развитию сельского туризма, сообщает сайт партии ER.RU.