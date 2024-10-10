ЕР выступила за комплексное развитие сельских территорий

Особое внимание уделяется строительству и модернизации социальных объектов в селах, таких как школы, больницы и культурные дома. Якушев заявил, что создавать комфортную среду для жизни и работы на селе очень важно, чтобы люди не переезжали в города. Он отметил, что, согласно поручению президента Владимира Путина, особый акцент сделан на сельские школы: 66% из 4,6 тысячи российских школ расположены в сельской местности.