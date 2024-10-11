Каршеринг: заменит ли сервис личный автомобиль

Posted 11 октября, 14:58
Published 11 октября, 14:58
Modified 11 октября, 14:58
Updated 11 октября, 14:58
Говорят, что услуги каршеринга более выгодны, чем покупка собственного авто. Правда ли это? Выясняет newia.
Каршеринг — аренда машины на любой срок, начиная от нескольких минут — чтобы добраться до, к примеру, магазина. Однако чаще всего машина нужна для поездок на вокзал или другие места, где проблематично оставить авто на парковке на долгий срок. Доступна услуга каршеринга для каждого, у кого имеются водительские права.
Среди плюсов каршеринга — простота и скорость оформления услуги. Оформить прокат автомобиля можно в любое время суток, создав аккаунт на сайте оператора каршеринга. Документы и оплата оформляются онлайн. Завершив поездку, не надо везти автомобиль в офис — достаточно припарковать машину в зоне оформленной аренды.
Важным плюсом этой услуги является отсутствие необходимости поддерживать машину в рабочем состоянии: за все этапы обслуживания ответственность лежит на операторе.
Среди минусов каршеринга — необходимость самому искать машину в городе после того, как ее оставил там предыдущий арендатор. Добираться до места придется своим ходом или на такси.
К тому же пользователи сервиса нередко жалуются на трудности доступа в машину, грязь, оставленную предыдущим арендатором в салоне авто. Проблемой могут стать штрафы для арендаторов, лимит пробега, отсутствие детских сидений и запрет на перевозку животных, а простой в пробках грозит серьезными тратами.
Вывод: каршеринг полезен при хорошо спланированных поездках на небольшие расстояния. Зато при дальних или срочных спонтанных поездках личный автомобиль не заменить ничем. Таким образом, личный автомобиль все же дает больше свободы и уверенности, что важно для каждого человека.