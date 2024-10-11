Каршеринг: заменит ли сервис личный автомобиль

Каршеринг — аренда машины на любой срок, начиная от нескольких минут — чтобы добраться до, к примеру, магазина. Однако чаще всего машина нужна для поездок на вокзал или другие места, где проблематично оставить авто на парковке на долгий срок. Доступна услуга каршеринга для каждого, у кого имеются водительские права.