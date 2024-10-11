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Posted 11 октября, 04:43

Published 11 октября, 04:43

Modified 11 октября, 04:45

Updated 11 октября, 04:45

Названы самые популярные среди свердловчан сервисы в период первого снега

Названы самые популярные среди свердловчан сервисы в период первого снега

11 октября 2024, 04:43
Фото: Светлана Емельянова
Обильный снегопад в Свердловской области вынудил жителей региона активнее вызывать такси и записываться в автосервис на шиномонтаж.

Так, наибольшую динамику показали сервисы, где можно сделать перебортовку. Трафик на такие сайты в первой половине дня, 10 октября, вырос на 43% по сравнению с предыдущим днем, отметили аналитики МегаФона, проанализировав обезличенные данные по трафику на десятках интернет-ресурсов. При этом большинство свердловчан предпочли передвигаться в снежную погоду на такси: объем трафика на эти сайты увеличился на 39%.

Помимо этого, жители Среднего Урала стали чаще заходить на сайты прогноза погоды — рост составил 40%. И если в обычные дни пользователи интересуются погодой в конце рабочего дня, чтобы узнать температуру на завтра, то 10 октября, наибольший интерес к сайтам зафиксирован во время снегопада — в 12:00.

#Общество#Свердловская область#Снег#Погода#Услуги#Снегопад#Мегафон#Такси#Прогноз погоды#Трафик#Шиномонтаж#Екатеринбург#Сервисы
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