Названы самые популярные среди свердловчан сервисы в период первого снега

Так, наибольшую динамику показали сервисы, где можно сделать перебортовку. Трафик на такие сайты в первой половине дня, 10 октября, вырос на 43% по сравнению с предыдущим днем, отметили аналитики МегаФона, проанализировав обезличенные данные по трафику на десятках интернет-ресурсов. При этом большинство свердловчан предпочли передвигаться в снежную погоду на такси: объем трафика на эти сайты увеличился на 39%.