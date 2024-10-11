Названы самые популярные среди свердловчан сервисы в период первого снега

Posted 11 октября, 04:43
Published 11 октября, 04:43
Modified 11 октября, 04:45
Updated 11 октября, 04:45
Так, наибольшую динамику показали сервисы, где можно сделать перебортовку. Трафик на такие сайты в первой половине дня, 10 октября, вырос на 43% по сравнению с предыдущим днем, отметили аналитики МегаФона, проанализировав обезличенные данные по трафику на десятках интернет-ресурсов. При этом большинство свердловчан предпочли передвигаться в снежную погоду на такси: объем трафика на эти сайты увеличился на 39%.
Помимо этого, жители Среднего Урала стали чаще заходить на сайты прогноза погоды — рост составил 40%. И если в обычные дни пользователи интересуются погодой в конце рабочего дня, чтобы узнать температуру на завтра, то 10 октября, наибольший интерес к сайтам зафиксирован во время снегопада — в 12:00.