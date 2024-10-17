Дмитрий Медведев поставил задачи для отделений «Единой России» в регионах

Posted 17 октября, 10:30
Published 17 октября, 10:30
Modified 17 октября, 10:30
Updated 17 октября, 10:30
Согласно заявлению председателя ЕР, итоги последней избирательной кампании демонстрируют заметное усиление позиций партии. При этом Медведев отметил, что нельзя останавливаться на полученных результатах. Он напомнил, что следует продолжать работать в рамках народной программы и активно взаимодействовать с избирательской аудиторией, реализуя задачи, поставленные главой государства, пишет mkset.ru.
Председатель партии включил в число приоритетных задач формирование бюджетов на всех уровнях для исполнения обязательств перед гражданами и защиту государственных интересов. Медведев заявил, что «Единая Россия» должна усилить свои позиции на региональном и муниципальном уровнях, и подчеркнул важность цифровизации и электоральных технологий в работе партии.
Медведев обратил внимание на необходимость вовлечения в партийную жизнь молодежи и гражданских активистов. Также он пояснил, что нужно обеспечить непрерывное взаимодействие с первичными отделениями. Это важно, так как именно там осуществляется большая часть партийной работы.
По словам врио секретаря генсовета Владимира Якушева, для обеспечения победы на выборах «Единой России» следует в полном объеме привлечь имеющиеся инструменты и ресурсы, а также согласовывать с федеральным центром деятельность, осуществляемую на региональном уровне. Он уверен, что в основу достижения положительного результата должны быть заложены непрерывный анализ общественно-политической обстановки, социологические исследования и изучение актуальных тенденций. Об этом информирует сайт ER.RU.