Дмитрий Медведев поставил задачи для отделений «Единой России» в регионах

По словам врио секретаря генсовета Владимира Якушева, для обеспечения победы на выборах «Единой России» следует в полном объеме привлечь имеющиеся инструменты и ресурсы, а также согласовывать с федеральным центром деятельность, осуществляемую на региональном уровне. Он уверен, что в основу достижения положительного результата должны быть заложены непрерывный анализ общественно-политической обстановки, социологические исследования и изучение актуальных тенденций. Об этом информирует сайт ER.RU.