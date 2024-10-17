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Posted 17 октября, 10:30

Published 17 октября, 10:30

Modified 17 октября, 10:30

Updated 17 октября, 10:30

Дмитрий Медведев поставил задачи для отделений «Единой России» в регионах

Дмитрий Медведев поставил задачи для отделений «Единой России» в регионах

17 октября 2024, 10:30
Фото: ER.RU
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев во время встречи с руководителями региональных исполкомов партии перечислил задачи по подготовке к выборам, предстоящим в 2025 и 2026 годах.

Согласно заявлению председателя ЕР, итоги последней избирательной кампании демонстрируют заметное усиление позиций партии. При этом Медведев отметил, что нельзя останавливаться на полученных результатах. Он напомнил, что следует продолжать работать в рамках народной программы и активно взаимодействовать с избирательской аудиторией, реализуя задачи, поставленные главой государства, пишет mkset.ru.

Председатель партии включил в число приоритетных задач формирование бюджетов на всех уровнях для исполнения обязательств перед гражданами и защиту государственных интересов. Медведев заявил, что «Единая Россия» должна усилить свои позиции на региональном и муниципальном уровнях, и подчеркнул важность цифровизации и электоральных технологий в работе партии.

Медведев обратил внимание на необходимость вовлечения в партийную жизнь молодежи и гражданских активистов. Также он пояснил, что нужно обеспечить непрерывное взаимодействие с первичными отделениями. Это важно, так как именно там осуществляется большая часть партийной работы.

По словам врио секретаря генсовета Владимира Якушева, для обеспечения победы на выборах «Единой России» следует в полном объеме привлечь имеющиеся инструменты и ресурсы, а также согласовывать с федеральным центром деятельность, осуществляемую на региональном уровне. Он уверен, что в основу достижения положительного результата должны быть заложены непрерывный анализ общественно-политической обстановки, социологические исследования и изучение актуальных тенденций. Об этом информирует сайт ER.RU.

«Наши региональные отделения должны объединять глубокое знание ситуации на местах и понимание актуальных общепартийных установок», — подвел итог Якушев.«Наши региональные отделения должны объединять глубокое знание ситуации на местах и понимание актуальных общепартийных установок», — подвел итог Якушев.
«Наши региональные отделения должны объединять глубокое знание ситуации на местах и понимание актуальных общепартийных установок», — подвел итог Якушев.. Фото: ER.RU
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