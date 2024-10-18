Яндекс Трекер возглавил рейтинг российских платформ для управления проектами

Posted 18 октября, 15:47
Published 18 октября, 15:47
Modified 18 октября, 15:49
Updated 18 октября, 15:49
Наивысшие оценки экспертов получил Яндекс Трекер, входящий в экосистему решений Яндекс 360 для бизнеса. Этот сервис выделяется возможностью объединять процессное и проектное управление в одном пространстве, а также поддерживает перенос данных с зарубежных платформ.
Кроме того, в числе высоко оцененных решений отмечены YouGile, Сфера.Задачи, Аспро.Agile, Weeek и Кайтен, которые могут предложить достойную альтернативу зарубежным продуктам для управления командами.
Для исследования использовались тестовые версии продуктов, изучалась документация от разработчиков, а также проводилось анкетирование для уточнения данных и устранения неточностей.