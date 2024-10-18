Яндекс Трекер возглавил рейтинг российских платформ для управления проектами

Наивысшие оценки экспертов получил Яндекс Трекер, входящий в экосистему решений Яндекс 360 для бизнеса. Этот сервис выделяется возможностью объединять процессное и проектное управление в одном пространстве, а также поддерживает перенос данных с зарубежных платформ.