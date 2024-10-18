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Posted 18 октября, 15:47

Published 18 октября, 15:47

Modified 18 октября, 15:49

Updated 18 октября, 15:49

Яндекс Трекер возглавил рейтинг российских платформ для управления проектами

18 октября 2024, 15:47
Аудиторская компания «Технологии Доверия» (ex-PwC) провела исследование российских сервисов для управления проектами и командами. В рамках исследования оценивалась зрелость продуктов на основе более 120 критериев, включая функциональность, удобство использования и перспективы развития.

Наивысшие оценки экспертов получил Яндекс Трекер, входящий в экосистему решений Яндекс 360 для бизнеса. Этот сервис выделяется возможностью объединять процессное и проектное управление в одном пространстве, а также поддерживает перенос данных с зарубежных платформ.

Кроме того, в числе высоко оцененных решений отмечены YouGile, Сфера.Задачи, Аспро.Agile, Weeek и Кайтен, которые могут предложить достойную альтернативу зарубежным продуктам для управления командами.

Для исследования использовались тестовые версии продуктов, изучалась документация от разработчиков, а также проводилось анкетирование для уточнения данных и устранения неточностей.

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