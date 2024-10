VI Международный молодежный кинофестиваль «Медный цветок» состоится в Верхней Пышме

Фестивальные показы «Медного цветка» пройдут с 15 по 23 ноября 2024 года сразу на нескольких площадках в Верхней Пышме, а также в Доме кино в Екатеринбурге. Среди картин представлены работы режиссеров в возрасте до 11 лет, например, «Потерянное письмо» (The Lost Letter) Алены Ганушкиной, «Прабабушкины вареники» (Great-grandmother’s Dumplings) Данилы Еремина. В категории от 12 до 15 лет покажут в том числе фильмы «Дуэль» (The Duel) Екатерины Черепановой и «Три брата — один город» (Three Brothers — One City) Роберта Кузневского. От 16 до 18 лет — «Я бегу по берегу к маме» (I run along the shore to my mother) Марии Меркушевой и Мечтать разрешается» (Dreams Come True) Валерии Возженниковой.