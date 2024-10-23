VI Международный молодежный кинофестиваль «Медный цветок» состоится в Верхней Пышме

Posted 23 октября, 11:11
Published 23 октября, 11:11
Modified 23 октября, 11:13
Updated 23 октября, 11:13
Молодые режиссеры возрастом до 25 лет будут бороться за награды фестиваля. Главная из них — «Медный цветок» — дендрит, «выращенный» из кристаллов меди в цехе электролиза АО «Уралэлектромедь» по специальной технологии. Статуэтка установлена на платформу с отделкой из брызг черновой меди и уральских самоцветов.
Основатель и идеолог проекта — кинорежиссер и педагог по киноискусству Мантавиа Марвах — выбрал своим главным делом поддержку юных специалистов, которые хотят снимать авторское кино, непохожее на шаблоны Голливуда. Помимо фестиваля Марвах создал в Верхней Пышме киноклуб для школьников с обсуждением на английском языке. После кинофестиваля все желающие смогут записаться на ближайшие встречи клуба.
Фестивальные показы «Медного цветка» пройдут с 15 по 23 ноября 2024 года сразу на нескольких площадках в Верхней Пышме, а также в Доме кино в Екатеринбурге. Среди картин представлены работы режиссеров в возрасте до 11 лет, например, «Потерянное письмо» (The Lost Letter) Алены Ганушкиной, «Прабабушкины вареники» (Great-grandmother’s Dumplings) Данилы Еремина. В категории от 12 до 15 лет покажут в том числе фильмы «Дуэль» (The Duel) Екатерины Черепановой и «Три брата — один город» (Three Brothers — One City) Роберта Кузневского. От 16 до 18 лет — «Я бегу по берегу к маме» (I run along the shore to my mother) Марии Меркушевой и Мечтать разрешается» (Dreams Come True) Валерии Возженниковой.
Зрители смогут увидеть также, анимацию, короткометражные и документальные фильмы режиссеров от 19 до 35 лет. Церемония награждения состоится 23 ноября в ДК «Металлург» в Верхней Пышме.
Кроме того, всю неделю в рамках кинофестиваля для самых юных зрителей организуют мастер-классы по анимации и технике речи, ребята постарше познакомятся с профессиями мира кино, попробуют себя в качестве настоящего оператора фильма и узнают про документальное кино от режиссеров и операторов.
Примечательно, что Международный кинофестиваль «Медный цветок» проводится при поддержке Фонда «Достойным лучшее». Все показы и интерактивные мероприятия в рамках фестиваля — бесплатные. Ознакомиться с расписанием события и зарегистрироваться для участия можно будет в начале ноября в приложении «Медный цветок» и через одноименную группу кинофестиваля ВКонтакте.