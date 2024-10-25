В Березовском простились с 26-летним участником СВО

Posted 25 октября, 07:13
Published 25 октября, 07:13
Modified 25 октября, 07:35
Updated 25 октября, 07:35
Михаил был смертельно ранен в ожесточенном бою в ДНР 19 июля. 13 апреля 2024 года ему исполнилось 26 лет.
Михаил участвовал в спецоперации с осени 2022 года.
Командование отмечало его способность к военному делу, а сослуживцы отзываются о погибшем, как о человеке готовом делиться последним с товарищами.
Он родился в многодетной семье в Сарапулке. Был веселым и добрым юношей. Участвовал в спортивных событиях и ходил в походы.
После окончания школы молодой человек получил специальность «техник-сварщик». До участия в СВО работал по специальности и очень увлекался рыбалкой.
Похоронили Михаила Меньшикова на поселковом кладбище в Сарапулке, сообщил глава Березовского городского округа Евгений Писцов.
Ранее в Серове простились с 37-летним хоккеистом.