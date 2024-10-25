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Posted 25 октября, 07:13

Published 25 октября, 07:13

Modified 25 октября, 07:35

Updated 25 октября, 07:35

В Березовском простились с 26-летним участником СВО

В Березовском простились с 26-летним участником СВО

25 октября 2024, 07:13
Фото: Изображение Midjourney
В Березовском простились с погибшим в ДНР участником СВО Михаилом Меньшиковым.

Михаил был смертельно ранен в ожесточенном бою в ДНР 19 июля. 13 апреля 2024 года ему исполнилось 26 лет.

Михаил участвовал в спецоперации с осени 2022 года.

Командование отмечало его способность к военному делу, а сослуживцы отзываются о погибшем, как о человеке готовом делиться последним с товарищами.

Он родился в многодетной семье в Сарапулке. Был веселым и добрым юношей. Участвовал в спортивных событиях и ходил в походы.

После окончания школы молодой человек получил специальность «техник-сварщик». До участия в СВО работал по специальности и очень увлекался рыбалкой.

Похоронили Михаила Меньшикова на поселковом кладбище в Сарапулке, сообщил глава Березовского городского округа Евгений Писцов.

Ранее в Серове простились с 37-летним хоккеистом.

В Невьянске простятся с участником СВО Владимиром Ростовым
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