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Posted 2 ноября, 08:37

Published 2 ноября, 08:37

Modified 2 ноября, 08:39

Updated 2 ноября, 08:39

На налоговом форуме в ТПП России обсудили проблемы бизнеса

На налоговом форуме в ТПП России обсудили проблемы бизнеса

2 ноября 2024, 08:37
Фото: скриншот.
На полях очередного Всероссийского налогового форума, который состоялся в Торгово-промышленной палате РФ, традиционно обсуждались административно-правовые вопросы предпринимательской деятельности и пути их решения, новые параметры налоговой системы и налоговая политика на ближайшие годы.

Поправки в Налоговый кодекс, в соответствии с которыми будут действовать новые параметры налогообложения корпоративных и личных доходов и обновленные правила для бизнеса, приняли в июле и октябре 2024 года. Кроме того, на мероприятии были выдвинуты предложения по донастройке налогового законодательства. Предприниматели поделились своими инициативами с представителями Федеральной налоговой службы.

Согласно заявлению президента ТПП Российской Федерации Сергея Катырина, налоговая служба признана одной из самых открытых служб в стране. Налоговики стремятся понять, услышать и решить проблемы в интересах бизнеса. При этом необходимо учитывать ряд моментов, прописанных в законодательстве.

Представители бизнеса ищут способы оптимизировать рабочие процессы для сокращения финансовых потерь и временных затрат. При участии сотрудников налоговых органов решаются как вопросы в краткосрочной перспективе, так и те проблемы, которые требуют решения на законодательном уровне.

По мнению представителей руководства ФНС РФ, многие сервисы могут значительно упростить деятельность предпринимателей.

По словам заместителя руководителя Федеральной налоговой службы Виктора Бациева, в марте в Российской Федерации заработал сервис «Бизнес-онлайн», позволяющий предпринимателям пользоваться комплексной услугой с применением биометрии. С ее помощью можно за считаные часы запустить готовый бизнес и открыть расчетный счет в банке.

Также в составе форума были проведены тематические круглые столы. На них обсуждался широкий спектр вопросов — от акцизного налогообложения до налоговых льгот, предоставляемых инвесторам.

Всероссийский налоговый форум, прошедший в этом году, является двадцатым по счету. За время своего существования мероприятие стало платформой, на которой представители бизнеса и государства обсуждают существующие проблемы и находят их решения, а также занимаются поиском пробелов в законодательстве.

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