На налоговом форуме в ТПП России обсудили проблемы бизнеса

Posted 2 ноября, 08:37
Published 2 ноября, 08:37
Modified 2 ноября, 08:39
Updated 2 ноября, 08:39
Поправки в Налоговый кодекс, в соответствии с которыми будут действовать новые параметры налогообложения корпоративных и личных доходов и обновленные правила для бизнеса, приняли в июле и октябре 2024 года. Кроме того, на мероприятии были выдвинуты предложения по донастройке налогового законодательства. Предприниматели поделились своими инициативами с представителями Федеральной налоговой службы.
Согласно заявлению президента ТПП Российской Федерации Сергея Катырина, налоговая служба признана одной из самых открытых служб в стране. Налоговики стремятся понять, услышать и решить проблемы в интересах бизнеса. При этом необходимо учитывать ряд моментов, прописанных в законодательстве.
Представители бизнеса ищут способы оптимизировать рабочие процессы для сокращения финансовых потерь и временных затрат. При участии сотрудников налоговых органов решаются как вопросы в краткосрочной перспективе, так и те проблемы, которые требуют решения на законодательном уровне.
По мнению представителей руководства ФНС РФ, многие сервисы могут значительно упростить деятельность предпринимателей.
По словам заместителя руководителя Федеральной налоговой службы Виктора Бациева, в марте в Российской Федерации заработал сервис «Бизнес-онлайн», позволяющий предпринимателям пользоваться комплексной услугой с применением биометрии. С ее помощью можно за считаные часы запустить готовый бизнес и открыть расчетный счет в банке.
Также в составе форума были проведены тематические круглые столы. На них обсуждался широкий спектр вопросов — от акцизного налогообложения до налоговых льгот, предоставляемых инвесторам.
Всероссийский налоговый форум, прошедший в этом году, является двадцатым по счету. За время своего существования мероприятие стало платформой, на которой представители бизнеса и государства обсуждают существующие проблемы и находят их решения, а также занимаются поиском пробелов в законодательстве.