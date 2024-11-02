На налоговом форуме в ТПП России обсудили проблемы бизнеса

Поправки в Налоговый кодекс, в соответствии с которыми будут действовать новые параметры налогообложения корпоративных и личных доходов и обновленные правила для бизнеса, приняли в июле и октябре 2024 года. Кроме того, на мероприятии были выдвинуты предложения по донастройке налогового законодательства. Предприниматели поделились своими инициативами с представителями Федеральной налоговой службы.