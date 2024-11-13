«Домклик»: На вторичном рынке жилья в Свердловской области наблюдается рост

Posted 13 ноября, 09:15
Published 13 ноября, 09:15
Modified 13 ноября, 09:15
Updated 13 ноября, 09:15
Согласно информации, представленной экспертами аналитического центра, прогнозы о повышении Банком России ключевой ставки спровоцировали увеличение спроса на вторичное жилье, пишет newsnn.ru. В октябре количество ипотечных сделок на вторичном рынке РФ достигло 32,3 тысячи, что превысило на 11 процентов показатели предыдущего месяца. В октябре этого года на долю продаж вторичного жилья пришлось почти 64 процента от общего объема кредитов, в то время как рынок новостроек составил 31 процент. Наибольший рост ипотечных сделок по вторичному жилью зафиксирован в Курской (90,6%), Курганской (49,3%) и Липецкой (40%) областях.
В октябре граждане России заключили в Сбербанке более 50 000 ипотечных сделок на общую сумму свыше 200 млрд рублей.
В то же время на рынке строящегося жилья в октябре было выдано 15,6 тысячи кредитов. Это на 9,4% меньше, чем в сентябре, но этот показатель все еще выше уровня начала 2024 года, когда Сбер выдавал порядка 11 000 ипотечных займов в месяц по всей России.
Доля новостроек и ИЖС в структуре ипотечного кредитования снизилась. Кредитование индивидуального жилищного строительства активно ведется на Сахалине, в Якутии, в Читинской области, а также на Камчатке и в Приморье. Это связано с привлекательностью государственных программ «Дальневосточная ипотека» и «Арктическая ипотека», реализуемых в этих регионах.
Согласно информации, представленной директором дивизиона «Домклик» Сбера Алексеем Лейпи, динамика ипотеки, как и ранее, зависит от мер господдержки. Специалист рассказал, что в первой половине месяца совокупное количество сделок составляло 8–9 тысяч в неделю, после возобновления программы «Семейная ипотека» этот показатель вырос до 14 тысяч, а на минувшей неделе — до 22 тысяч. Доля льготной ипотеки увеличилась примерно с 25 до 55%, резюмировал эксперт.