«Домклик»: На вторичном рынке жилья в Свердловской области наблюдается рост

В то же время на рынке строящегося жилья в октябре было выдано 15,6 тысячи кредитов. Это на 9,4% меньше, чем в сентябре, но этот показатель все еще выше уровня начала 2024 года, когда Сбер выдавал порядка 11 000 ипотечных займов в месяц по всей России.