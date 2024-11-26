В Кузбассе 70 психологов бьются за одну вакансию

При этом, как отмечают аналитики портала, спрос на психологов вырос в целом по стране — с начала 2024 было открыто 5,3 тысяч вакансий для психологов, и это в 6,3 раза больше, чем пять лет назад.



А в Кузбассе за пять лет спрос на психологов вырос в 2,9 раза, но вакансий значительно меньше — всего 32 таких предложения о работе. «На одну вакансию психолога в России приходится 49 резюме потенциальных кандидатов. В Кемеровской области это соотношение — 70 резюме на вакансию. Самый высокий конкурс за работу психологами зафиксирован в Удмуртской Республике (165 резюме на вакансию), Тверской области (134), Ханты-Мансийском АО (99,5), Кировской области (98) и Саратовской области (96,7). Напротив, самая низкая конкуренция будет в таких регионах, как Еврейская АО (3 резюме на вакансию), Республика Алтай (6), Республика Калмыкия (9), Липецкая область (11,6) и Сахалинская область (12)», — сообщает hh.ru.