В Кузбассе 70 психологов бьются за одну вакансию

Posted 26 ноября, 10:00
Published 26 ноября, 10:00
Modified 29 ноября, 12:57
Updated 29 ноября, 12:57
При этом, как отмечают аналитики портала, спрос на психологов вырос в целом по стране — с начала 2024 было открыто 5,3 тысяч вакансий для психологов, и это в 6,3 раза больше, чем пять лет назад.
А в Кузбассе за пять лет спрос на психологов вырос в 2,9 раза, но вакансий значительно меньше — всего 32 таких предложения о работе. «На одну вакансию психолога в России приходится 49 резюме потенциальных кандидатов. В Кемеровской области это соотношение — 70 резюме на вакансию. Самый высокий конкурс за работу психологами зафиксирован в Удмуртской Республике (165 резюме на вакансию), Тверской области (134), Ханты-Мансийском АО (99,5), Кировской области (98) и Саратовской области (96,7). Напротив, самая низкая конкуренция будет в таких регионах, как Еврейская АО (3 резюме на вакансию), Республика Алтай (6), Республика Калмыкия (9), Липецкая область (11,6) и Сахалинская область (12)», — сообщает hh.ru.
Работодатели, которые искали в этом году психологов в Кемеровской области, готовы платить этим специалистам 45 000 рублей, в среднем, пишет sibdepo.ru.
Это ниже средних зарплатных предложений, которые составили здесь 60 594 руб. по итогам октября 2024. На самые высокие заработки могут рассчитывать специалисты-психологи в Москве (75 300 рублей, в среднем), Камчатском крае и Ямало-Ненецком АО (по 70 000 руб.), Республике Дагестан (60 000 руб.), а также Московской области и Приморском крае (по 60 000 руб.).