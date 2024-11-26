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Posted 26 ноября, 08:35

Published 26 ноября, 08:35

Modified 26 ноября, 08:37

Updated 26 ноября, 08:37

Верхнепышминский Технический университет УГМК провел День открытых дверей

Верхнепышминский Технический университет УГМК провел День открытых дверей

26 ноября 2024, 08:35
Фото: пресс-служба Технического университета УГМК.
В Техническом университете УГМК в Верхней Пышме прошел День открытых дверей. Мероприятие посетили свыше 230 гостей из 8 городов УрФО.

В университете собрались учащиеся 10-11 классов, выпускных курсов колледжей и техникумов, а также их родители и педагоги. На открытии Дня в конференц-зале гостям показали научно-популярные ролики, снятые студентами вуза.

Инженеры создают будущее, поэтому вы можете быть уверены в том, что технические специальности всегда будут востребованы, — пояснил директор Технического университета Вячеслав Лапин.

Заместитель директора по высшему образованию Светлана Федорова рассказала об особенностях поступления, обучения, прохождения практики и обратила внимание на то, что в университете очно обучается около 300 человек. При этом к каждому есть индивидуальный подход.

Примечательно, что студенты-волонтеры провели экскурсию по учебному заведению, где показали современные и высокотехнологичные лаборатории и аудитории.

Фото: пресс-служба Технического университета УГМК

Кроме того, гости Дня открытых дверей приняли участие в мастер-классах, посвященных различным направлениям обучения университета. Например, провели настоящие химические опыты. В завершении мероприятия состоялась пресс-конференция с обучающимися в вузе. Они ответили на интересующие будущих абитуриентов вопросы.

Очень понравились лаборатории, особенно та, где стоит робот, которым даже удалось поуправлять, — отметил один из участников Дня открытых дверей.
#Анастасия Имамахметова#Общество#Свердловская область#Верхняя Пышма#Роботы#Обучение#Практика#День открытых дверей#Екатеринбург#Инженеры#Мастер-классы#Поступление
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