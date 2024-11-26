Верхнепышминский Технический университет УГМК провел День открытых дверей

Posted 26 ноября, 08:35
Published 26 ноября, 08:35
Modified 26 ноября, 08:37
Updated 26 ноября, 08:37
В университете собрались учащиеся 10-11 классов, выпускных курсов колледжей и техникумов, а также их родители и педагоги. На открытии Дня в конференц-зале гостям показали научно-популярные ролики, снятые студентами вуза.
Инженеры создают будущее, поэтому вы можете быть уверены в том, что технические специальности всегда будут востребованы, — пояснил директор Технического университета Вячеслав Лапин.
Заместитель директора по высшему образованию Светлана Федорова рассказала об особенностях поступления, обучения, прохождения практики и обратила внимание на то, что в университете очно обучается около 300 человек. При этом к каждому есть индивидуальный подход.
Примечательно, что студенты-волонтеры провели экскурсию по учебному заведению, где показали современные и высокотехнологичные лаборатории и аудитории.
Кроме того, гости Дня открытых дверей приняли участие в мастер-классах, посвященных различным направлениям обучения университета. Например, провели настоящие химические опыты. В завершении мероприятия состоялась пресс-конференция с обучающимися в вузе. Они ответили на интересующие будущих абитуриентов вопросы.
Очень понравились лаборатории, особенно та, где стоит робот, которым даже удалось поуправлять, — отметил один из участников Дня открытых дверей.