tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 декабря, 08:01

Published 3 декабря, 08:01

Modified 3 декабря, 08:03

Updated 3 декабря, 08:03

Баптисты могут направить своих пасторов в зону СВО

3 декабря 2024, 08:01
Виталий Власенко, возглавляющий отдел внешних связей Российского Союза евангельских христиан-баптистов, прокомментировал недавний приказ Минздрава РФ, касающийся служения священников в больницах.

Как пишет «Ридус», согласно этому документу, доступ к пациентам получат представители всех централизованных религиозных организаций, а не только служители Русской православной церкви. Власенко выразил надежду, что такая инициатива поможет объединить российских христиан в это непростое время.

Он отметил, что пасторы готовы посещать больницы, чтобы оказывать помощь людям. Иисус Христос научил заботиться о тех, кто страдает от болезней. Баптисты стремятся следовать этому учению. В настоящее время, однако, возникают трудности с доступом к некоторым закрытым медицинским учреждениям. Особенно сложно увидеть военнослужащих, получивших ранения в ходе специальной военной операции. Он выразил надежду, что благодаря приказу Минздрава этот процесс станет легче.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика