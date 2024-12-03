Баптисты могут направить своих пасторов в зону СВО

Он отметил, что пасторы готовы посещать больницы, чтобы оказывать помощь людям. Иисус Христос научил заботиться о тех, кто страдает от болезней. Баптисты стремятся следовать этому учению. В настоящее время, однако, возникают трудности с доступом к некоторым закрытым медицинским учреждениям. Особенно сложно увидеть военнослужащих, получивших ранения в ходе специальной военной операции. Он выразил надежду, что благодаря приказу Минздрава этот процесс станет легче.