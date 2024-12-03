Баптисты могут направить своих пасторов в зону СВО

Posted 3 декабря, 08:01
Published 3 декабря, 08:01
Modified 3 декабря, 08:03
Updated 3 декабря, 08:03
Как пишет «Ридус», согласно этому документу, доступ к пациентам получат представители всех централизованных религиозных организаций, а не только служители Русской православной церкви. Власенко выразил надежду, что такая инициатива поможет объединить российских христиан в это непростое время.
Он отметил, что пасторы готовы посещать больницы, чтобы оказывать помощь людям. Иисус Христос научил заботиться о тех, кто страдает от болезней. Баптисты стремятся следовать этому учению. В настоящее время, однако, возникают трудности с доступом к некоторым закрытым медицинским учреждениям. Особенно сложно увидеть военнослужащих, получивших ранения в ходе специальной военной операции. Он выразил надежду, что благодаря приказу Минздрава этот процесс станет легче.