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Posted 3 декабря, 04:00

Published 3 декабря, 04:00

Modified 3 декабря, 04:00

Updated 3 декабря, 04:00

На Урале оценили качество условий осуществления образовательной деятельности

На Урале оценили качество условий осуществления образовательной деятельности

3 декабря 2024, 04:00
Фото: Изображение Midjourney.
Общественный совет при Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области подвел итоги независимой оценки качества условий образовательной деятельности. По данным Министерства, в 2024 году в ней приняли участие 1112 школ, колледжей и техникумов.

Независимая оценка качества (НОКО) охватила организации общего и профессионального образования, а именно 1010 школ, в том числе школы, реализующие адаптированные образовательные программы, а также 102 профессиональные образовательные организации, расположенные на территории Свердловской области. Онлайн-анкетирование прошли 332 тысячи 802 респондента — обучающиеся старше 14 лет и родители (законные представители) обучающихся.

В ведомстве отмечают положительную динамику среднего итогового балла НОКО. В 2021 году этот показатель составлял 86,94 балла, в 2024 году — 93,64 балла, что соответствует оценке «отлично» согласно градации сайта bus.gov.ru. На практике это означает, что с каждым годом происходят качественные изменения и совершенствование условий осуществления образовательной деятельности.

По итогам проведения независимой оценки учреждениями будут сформированы планы мероприятий по устранению недостатков.

#Общество#Россия#Свердловская область#Министерство образования#Родители#Школы#Екатеринбург
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