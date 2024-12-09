ЕР инициировала выпуск посвященных героям СВО марок ко Дню Героев Отечества

Владимир Якушев сделал акцент на том, как важно признавать заслуги участников СВО и их роль в том, что касается воспитания молодого поколения россиян. Он отметил, что ветераны специальной военной операции приходят в ряды партии «Единая Россия», многие из них официально отмечены высшим отличительным знаком доблести и мужества. По словам Якушева, все защитники, в том числе те, которые имеют статус ветеранов СВО, а также те, кто освобождает села и города Донбасса и находится на огневом рубеже, — герои.