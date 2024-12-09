ЕР инициировала выпуск посвященных героям СВО марок ко Дню Героев Отечества

Posted 9 декабря, 18:52
Published 9 декабря, 18:52
Modified 9 декабря, 18:52
Updated 9 декабря, 18:52
В регионах провели церемонии гашения почтовых марок, на которых изображены современные Герои России, были открыты парты Героев, ветераны специальной военной операции провели для учеников школ уроки мужества. Об этом пишет mkset.ru.
Как отметил врио секретаря генерального совета партии Владимир Якушев, память о героических подвигах прошлого и настоящего составляет основу патриотического воспитания молодежи.
«Партийный проект „Единой России“ „Историческая память“ сформировался как ответ нашего поколения следующему: важно хранить и не позволять никому переписывать страницы нашей истории. По всей стране силами наших активистов сохраняется и увековечивается память тех, чей подвиг стал олицетворением мужества и верности Отечеству. Только на марках „Почты России“ увековечены имена 30 Героев России. А памятные таблички с их именами появляются на домах, зданиях школ по всей стране», — подчеркнул он.
10 почтовых марок с изображениями героев современности поступило в обращение в рамках проекта ЕР «Историческая память». Суммарный тираж марок составил 450 000 штук. Памятные мероприятия были проведены на родине героев современности — в Санкт-Петербурге, Калининграде, Благовещенске, Махачкале и в других городах.
Президент России Владимир Путин наградил депутата ГД РФ Дмитрия Саблина «Золотой Звездой» Героя России. Саблин осуществлял командование бригадой беспилотной авиации, в настоящее время он ведет активную политическую и общественную деятельность.
Владимир Якушев сделал акцент на том, как важно признавать заслуги участников СВО и их роль в том, что касается воспитания молодого поколения россиян. Он отметил, что ветераны специальной военной операции приходят в ряды партии «Единая Россия», многие из них официально отмечены высшим отличительным знаком доблести и мужества. По словам Якушева, все защитники, в том числе те, которые имеют статус ветеранов СВО, а также те, кто освобождает села и города Донбасса и находится на огневом рубеже, — герои.
«Мы гордимся ими и всегда будем помнить о высокой цене победы», — подчеркнул он.
Многие участники специальной военной операции в 2024 году стали депутатами и теперь представляют интересы граждан в составе партии «Единая Россия», сообщается на сайте партии ER.RU. Обучение в высшей партийной школе прошли более 300 бойцов. Кроме того, депутаты — участники СВО включены в состав делегатов съезда «Единой России», который пройдет в Москве 14 декабря.