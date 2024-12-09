Лучшие российские спортивные комментаторы получили премию РАСК «Голос спорта»

Posted 9 декабря, 12:48
Published 9 декабря, 12:48
Modified 9 декабря, 13:00
Updated 9 декабря, 13:00
Министр спорта России Михаил Дегтярёв открыл церемонию приветственным словом и вручил первую награду. Её получил представитель телеканала «Матч ТВ» Роман Трушечкин в номинации имени Юрия Розанова «Лучший комментатор чемпионата Европы по футболу». Об этом пишет портал rosbalt.ru.
Дмитрий Губерниев был отмечен призом имени Владимира Маслаченко как лучший комментатор по версии спортивных СМИ. Владимир Стогниенко стал победителем в главной номинации «Народный голос спорта», где лауреата определяют по итогам голосования болельщиков.
Илья Казаков получил две особые награды — «Чемпион» за вклад в развитие российского спорта и специальный приз как сценарист лучшего спортивного фильма года «Федя. Народный футболист». Олег Жолобов был удостоен премии «Голос профессии» за многолетнюю телевизионную работу в своём виде спорта. Александр Халин с телеканала «НТР-24» из Нижнекамска получил премию имени Александра Иваницкого «Голос спорта — страна».
В рамках большой социальной программы компании СИБУР «Формула хороших дел» РАСК был реализован проект «Голос спорта — СИБУР». Ведущие спортивные комментаторы ассоциации провели мастер-классы и семинары для молодёжи и студентов в нескольких регионах страны. Заинтересованные участники могли затем пройти онлайн-курс мастерства спортивного комментатора. На заключительном этапе они прислали творческие работы, которые оценивало жюри во главе с Геннадием Орловым. Победителями стали Илья Боровский из Уфы, Лиза Бортнева из Воронежа, Евгений Семенкин из Санкт-Петербурга, Елена Бакланова из Благовещенска Амурской области и Вадим Ястребов из Кстова.
Приз «Женский голос спорта», отныне носящий имя Анны Дмитриевой, вручил сын знаменитой спортсменки и комментатора телепродюсер Дмитрий Чуковский. Геннадий Орлов отметил, что количество заявок в этой категории выросло в разы с момента основания премии. Победительницей по итогам 2024 года стала Дарья Исаева с платформы «Окко».
Также была учреждена новая номинация — «Медиалидер российского футбола» имени Василия Уткина. Первым обладателем этой премии стало московское «Динамо».