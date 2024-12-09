Лучшие российские спортивные комментаторы получили премию РАСК «Голос спорта»

В рамках большой социальной программы компании СИБУР «Формула хороших дел» РАСК был реализован проект «Голос спорта — СИБУР». Ведущие спортивные комментаторы ассоциации провели мастер-классы и семинары для молодёжи и студентов в нескольких регионах страны. Заинтересованные участники могли затем пройти онлайн-курс мастерства спортивного комментатора. На заключительном этапе они прислали творческие работы, которые оценивало жюри во главе с Геннадием Орловым. Победителями стали Илья Боровский из Уфы, Лиза Бортнева из Воронежа, Евгений Семенкин из Санкт-Петербурга, Елена Бакланова из Благовещенска Амурской области и Вадим Ястребов из Кстова.