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Posted 10 декабря, 14:21

Published 10 декабря, 14:21

Modified 10 декабря, 14:23

Updated 10 декабря, 14:23

Кузбассовец с оружием с Дикого Запада пришел к силовикам за деньгами

10 декабря 2024, 14:21
Кузбасский сельчанин обнаружил среди груды хлама американское ружье и захотел денег.

74-летний пенсионер из Яйского округа пришел к росгвардейцам с оружием с Дикого Запада. Кузбассовец пояснил, что пять лет назад отыскал в охотничьем зимовье странное оружие. Все эти годы он хранил его в гараже, а сейчас узнал, что за добровольную сдачу полагаются деньги, и захотел подзаработать, пишет VSE42.RU.

— По предварительной информации, предмет, принесённый мужчиной, может оказаться винтовкой «Винчестер» образца 1906 года. Хотя оружие сильно пострадало от коррозии, в настоящий момент проводится проверка, — сказали в Росгвардии.

По итогам проверки пенсионеру могут заплатить 10 000 рублей.

В ведомстве напоминают, что ружья, пистолеты и автоматы можно приносить силовикам самостоятельно, а вот о минах и бомбах нужно сообщать по телефону, чтобы за ними приехали саперы.

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