Кузбассовец с оружием с Дикого Запада пришел к силовикам за деньгами

74-летний пенсионер из Яйского округа пришел к росгвардейцам с оружием с Дикого Запада. Кузбассовец пояснил, что пять лет назад отыскал в охотничьем зимовье странное оружие. Все эти годы он хранил его в гараже, а сейчас узнал, что за добровольную сдачу полагаются деньги, и захотел подзаработать, пишет VSE42.RU.