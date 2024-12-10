Кузбассовец с оружием с Дикого Запада пришел к силовикам за деньгами

Posted 10 декабря, 14:21
Published 10 декабря, 14:21
Modified 10 декабря, 14:23
Updated 10 декабря, 14:23
74-летний пенсионер из Яйского округа пришел к росгвардейцам с оружием с Дикого Запада. Кузбассовец пояснил, что пять лет назад отыскал в охотничьем зимовье странное оружие. Все эти годы он хранил его в гараже, а сейчас узнал, что за добровольную сдачу полагаются деньги, и захотел подзаработать, пишет VSE42.RU.
— По предварительной информации, предмет, принесённый мужчиной, может оказаться винтовкой «Винчестер» образца 1906 года. Хотя оружие сильно пострадало от коррозии, в настоящий момент проводится проверка, — сказали в Росгвардии.
По итогам проверки пенсионеру могут заплатить 10 000 рублей.
В ведомстве напоминают, что ружья, пистолеты и автоматы можно приносить силовикам самостоятельно, а вот о минах и бомбах нужно сообщать по телефону, чтобы за ними приехали саперы.