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Posted 11 декабря, 14:21

Published 11 декабря, 14:21

Modified 11 декабря, 14:23

Updated 11 декабря, 14:23

Депутат ГД РФ предложил ввести в школах уроки здоровья

11 декабря 2024, 14:21
В российских школах могут появиться уроки здоровья. С такой инициативой выступил депутат.

Сообщается, что первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль предложил ввести в школах уроки «Мое здоровье». По его словам, на них первоклассникам нужно объяснять элементарные вещи, касающиеся их здоровья, пишет VSE42.RU.

При этом со старшеклассниками предполагается говорить о гигиене, питании, режиме дня, а также о том, какие продукты являются вредными и как справляться со стрессами. Также учеников старших классов предлагается обучать навыкам оказания доврачебной помощи, передает РИА «Новости».

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