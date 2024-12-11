Депутат ГД РФ предложил ввести в школах уроки здоровья

Posted 11 декабря, 14:21
Published 11 декабря, 14:21
Modified 11 декабря, 14:23
Updated 11 декабря, 14:23
Сообщается, что первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль предложил ввести в школах уроки «Мое здоровье». По его словам, на них первоклассникам нужно объяснять элементарные вещи, касающиеся их здоровья, пишет VSE42.RU.
При этом со старшеклассниками предполагается говорить о гигиене, питании, режиме дня, а также о том, какие продукты являются вредными и как справляться со стрессами. Также учеников старших классов предлагается обучать навыкам оказания доврачебной помощи, передает РИА «Новости».