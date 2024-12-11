Опрос: более трети россиян будут работать на новогодних каникулах

Posted 11 декабря, 13:53
Published 11 декабря, 13:53
Modified 11 декабря, 13:57
Updated 11 декабря, 13:57
39% россиян заявили, что хотят потрудиться, при этом 17% будут делать это на своей должности, 12% собираются не только выйти на основное место, но и на подработку, каждый десятый рассчитывает только «калымить».
80% планирующих трудиться будут это делать по удобному для себя графику, чтобы не перенапрягаться, 17% выйдут «на смену», а 3% голосуют за вахтовый метод, пишет sovainfo.ru.
При возможности выбрать места заработка россияне отдают предпочтение тому, что будет ближе к дому, так ответили 32% респондентов, а также востребованным профессиям: водитель, курьер, аниматор, продавец, охранник, говорится в исследовании сервиса Работа.ру.