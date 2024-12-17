Врач назвал новогоднее блюдо, которое сделает утро 1 января приятнее

Posted 17 декабря, 05:27
Published 17 декабря, 05:27
Modified 17 декабря, 05:27
Updated 17 декабря, 05:27
По его словам, это блюдо, которое стало неотъемлемой частью новогоднего стола большинства россиян, не только вкусное, но и полезное.
Как рассказал специалист, наибольшую пользу в холодце несет в себе коллаген — белок, входящий в состав сухожилий, хрящей и костей, из которых готовят блюдо.
«Длительная варка делает его [коллаген] более биодоступным, поэтому блюдо действительно позитивно влияет на плотность наших костей и упругость кожи», — отметил он.
Кроме этого, по словам врача, холодец содержит множество витаминов и микроэлементов. Витамин А укрепляет иммунную систему. Витамины группы В и полиненасыщенные жирные кислоты благоприятно сказываются на работе нервной системы. Также в холодце содержится железо, фосфор, магний, и другие важные микроэлементы.
Тяжельников добавил, что вязкий бульон, из которого готовят холодец, обволакивая стенки желудка, замедляет всасывание алкоголя, а содержащаяся в блюде аминокислота глицин, помимо стимуляции клеток головного мозга, помогает нейтрализовать токсины при расщеплении алкоголя, сообщает 360.ru.
«Поэтому в новогоднем меню эта закуска очень уместна», — заключил врач.