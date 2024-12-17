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Posted 17 декабря, 05:27

Published 17 декабря, 05:27

Modified 17 декабря, 05:27

Updated 17 декабря, 05:27

Врач назвал новогоднее блюдо, которое сделает утро 1 января приятнее

17 декабря 2024, 05:27
В холодце содержится множество веществ, которые помогают организму оставаться крепким, упругим и здоровым. Об этом РИА «Новости» рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

По его словам, это блюдо, которое стало неотъемлемой частью новогоднего стола большинства россиян, не только вкусное, но и полезное.

Как рассказал специалист, наибольшую пользу в холодце несет в себе коллаген — белок, входящий в состав сухожилий, хрящей и костей, из которых готовят блюдо.

«Длительная варка делает его [коллаген] более биодоступным, поэтому блюдо действительно позитивно влияет на плотность наших костей и упругость кожи», — отметил он.

Кроме этого, по словам врача, холодец содержит множество витаминов и микроэлементов. Витамин А укрепляет иммунную систему. Витамины группы В и полиненасыщенные жирные кислоты благоприятно сказываются на работе нервной системы. Также в холодце содержится железо, фосфор, магний, и другие важные микроэлементы.

Тяжельников добавил, что вязкий бульон, из которого готовят холодец, обволакивая стенки желудка, замедляет всасывание алкоголя, а содержащаяся в блюде аминокислота глицин, помимо стимуляции клеток головного мозга, помогает нейтрализовать токсины при расщеплении алкоголя, сообщает 360.ru.

«Поэтому в новогоднем меню эта закуска очень уместна», — заключил врач.

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