Врач назвал новогоднее блюдо, которое сделает утро 1 января приятнее

Кроме этого, по словам врача, холодец содержит множество витаминов и микроэлементов. Витамин А укрепляет иммунную систему. Витамины группы В и полиненасыщенные жирные кислоты благоприятно сказываются на работе нервной системы. Также в холодце содержится железо, фосфор, магний, и другие важные микроэлементы.