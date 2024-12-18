«Домклик»: Свердловская область вошла в топ-10 в РФ по выдаче ипотеки за 2024 год

Изученные за неполный 2024 год сведения демонстрируют вполне ожидаемое первенство Москвы по развитости и масштабам ипотечного рынка. Стоит отметить, что общая сумма выданных в столице России жилищных кредитов достигла за текущий год 240,3 миллиарда рублей, что равняется 11,6% от суммарного объема выдач по стране. Об этом сообщает newsnn.ru.