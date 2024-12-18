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Posted 18 декабря, 08:34

Published 18 декабря, 08:34

Modified 18 декабря, 08:34

Updated 18 декабря, 08:34

«Домклик»: Свердловская область вошла в топ-10 в РФ по выдаче ипотеки за 2024 год

«Домклик»: Свердловская область вошла в топ-10 в РФ по выдаче ипотеки за 2024 год

18 декабря 2024, 08:34
Фото: 1MI.
Москва оказалась на вершине рейтинга субъектов России по объему выдач ипотечных кредитов за уходящий год, как и прогнозировалось ранее. В исследовании, итоги которого проанализировали представители «Домклик», учитывались суммы сделок по ипотеке, оформленной за 2024 год по линии Сбербанка.

Изученные за неполный 2024 год сведения демонстрируют вполне ожидаемое первенство Москвы по развитости и масштабам ипотечного рынка. Стоит отметить, что общая сумма выданных в столице России жилищных кредитов достигла за текущий год 240,3 миллиарда рублей, что равняется 11,6% от суммарного объема выдач по стране. Об этом сообщает newsnn.ru.

На втором и третьем месте — МО (191,2 миллиарда рублей, или 9,2% доли от суммарного объема выдач по стране) и Петербург (119,8 миллиарда рублей, или 5,8% доли от суммарного объема выдач по стране).

За тремя лидирующими регионами в рейтинге расположились Краснодарский край (113 миллиардов рублей, или 5,4%) и Тюменская область (88,2 миллиарда рублей, или 4,2% доли от суммарного объема выдач по России).

В первой десятке перечня оказались также Свердловская область, Башкирия, Татарстан, Ростовская область и Приморье, доля которых от суммарного объема выдач ипотеки во всех российских регионах — от 3,7 до 2%, что в денежном эквиваленте составляет от 75,8 миллиарда до 42,2 миллиарда рублей.

 

По прогнозам специалистов, Сбербанк по итогам всего года выдаст по всей стране ипотечных кредитов на 2,6 триллиона рублей суммарно.

#Общество
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