Почта России отчиталась о цифровой трансформации

Posted 23 января, 17:08
Published 23 января, 17:08
Modified 23 января, 17:13
Updated 23 января, 17:13
Среди ключевых достижений можно выделить трехкратное ускорение процесса выдачи посылок (по сравнению с традиционным способом по документам) благодаря внедрению QR-идентификации. К концу года этой системой воспользовались шесть миллионов клиентов. Более тысячи почтовых отделений теперь оснащены зонами самообслуживания, позволяющими клиентам самостоятельно отправлять письма и посылки, пишут «Новые Известия».
Компания модернизировала свой сайт и мобильное приложение. Теперь такие функции, как оформление подписки, отправка денежных переводов или открыток, доступны в одном интерфейсе. Этими обновлениями пользовались 8,9 миллиона пользователей приложения и 10 миллионов посетителей сайта.
Кроме того, Почта России расширила международные финансовые услуги, обеспечив денежный обмен с 17 странами, среди которых Кипр, Греция и Турция.
В 2024 году компания также укрепила партнерские отношения с крупнейшими маркетплейсами: в 22 тысячах отделений выдают заказы «Яндекс.Маркета», а в 32 тысячах — Ozon. Вместе с Wildberries было открыто более шести тысяч пунктов выдачи.
Также Почта России приняла около 350 тысяч бесплатных посылок для военнослужащих и обработала более 600 тысяч отправлений жителей приграничных районов. Для корпоративных клиентов была упрощена процедура подключения через цифровую оферту, а совместно с ОАО «РЖД» запущена услуга почтовых вагонов для крупных отправлений, что ускорило логистику.
Переходя на цифровой формат отправлений, Почта России обеспечила стабильную связь между государственными и корпоративными структурами и населением. Был зафиксирован рост на 14% в числе электронных и гибридных писем — всего 345 миллионов. Доля таких писем составила от 48,5 до 50,5% от общего объема корреспонденции. Свой сервис электронных заказных писем подключили более 1000 компаний.
Кроме того, почти 187 тысяч граждан с ограниченными возможностями получили технические средства реабилитации через Почту России в сотрудничестве с Минтрудом и Социальным фондом.
Михаил Волков подчеркнул, что главная задача компании — обеспечить надежный и качественный сервис для каждого жителя страны. Волков добавил, что Почта в России — это не просто оператор связи, а центр жизненно важных услуг, почта объединяет людей и страну. В прошлом году компания достигла значительных успехов, ускорив обслуживание и внедрив больше полезных сервисов, которые облегчали труд сотрудников. В этом году трансформация компании продолжится, заверил Волков.