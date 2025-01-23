Почта России отчиталась о цифровой трансформации

Михаил Волков подчеркнул, что главная задача компании — обеспечить надежный и качественный сервис для каждого жителя страны. Волков добавил, что Почта в России — это не просто оператор связи, а центр жизненно важных услуг, почта объединяет людей и страну. В прошлом году компания достигла значительных успехов, ускорив обслуживание и внедрив больше полезных сервисов, которые облегчали труд сотрудников. В этом году трансформация компании продолжится, заверил Волков.