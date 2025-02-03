Немкин рассказал о мошенничестве с поддельными квитанциями за ЖКХ

«Внимательно проверяйте реквизиты — сравните их с предыдущими платежами или сверяйтесь с данными на официальном сайте вашей управляющей компании. Также стоит помнить, что все актуальные счета можно найти в онлайн-сервисах ЖКХ или банковских приложениях — сторонним источникам информации о задолженностях верить опасно. Также будьте осторожны с QR-кодами — прежде чем сканировать код, убедитесь, что квитанция подлинная. Связывайтесь с управляющей компанией при подозрениях. Если сумма платежа или реквизиты вызывают сомнения, лучше уточнить информацию», — заключил парламентарий.