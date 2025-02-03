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Posted 3 февраля, 12:15

Published 3 февраля, 12:15

Modified 6 февраля, 09:39

Updated 6 февраля, 09:39

Немкин рассказал о мошенничестве с поддельными квитанциями за ЖКХ

3 февраля 2025, 12:15
В последние месяцы наблюдается рост случаев мошенничества с поддельными квитанциями за ЖКХ, предупредил в беседе с RT член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Злоумышленники используют современные технологии для создания фальшивых платёжных документов, внешне неотличимых от настоящих. Основной расчёт делается на то, что граждане, получая такую „квитанцию“, не проверяют реквизиты и автоматически оплачивают задолженность, сканируя QR-код», — объяснил депутат RT.

По его словам, чтобы избежать финансовых потерь, важно соблюдать меры предосторожности.

«Внимательно проверяйте реквизиты — сравните их с предыдущими платежами или сверяйтесь с данными на официальном сайте вашей управляющей компании. Также стоит помнить, что все актуальные счета можно найти в онлайн-сервисах ЖКХ или банковских приложениях — сторонним источникам информации о задолженностях верить опасно. Также будьте осторожны с QR-кодами — прежде чем сканировать код, убедитесь, что квитанция подлинная. Связывайтесь с управляющей компанией при подозрениях. Если сумма платежа или реквизиты вызывают сомнения, лучше уточнить информацию», — заключил парламентарий.

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