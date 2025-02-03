Немкин рассказал о мошенничестве с поддельными квитанциями за ЖКХ

Posted 3 февраля, 12:15
Published 3 февраля, 12:15
Modified 6 февраля, 09:39
Updated 6 февраля, 09:39
«Злоумышленники используют современные технологии для создания фальшивых платёжных документов, внешне неотличимых от настоящих. Основной расчёт делается на то, что граждане, получая такую „квитанцию“, не проверяют реквизиты и автоматически оплачивают задолженность, сканируя QR-код», — объяснил депутат RT.
По его словам, чтобы избежать финансовых потерь, важно соблюдать меры предосторожности.
«Внимательно проверяйте реквизиты — сравните их с предыдущими платежами или сверяйтесь с данными на официальном сайте вашей управляющей компании. Также стоит помнить, что все актуальные счета можно найти в онлайн-сервисах ЖКХ или банковских приложениях — сторонним источникам информации о задолженностях верить опасно. Также будьте осторожны с QR-кодами — прежде чем сканировать код, убедитесь, что квитанция подлинная. Связывайтесь с управляющей компанией при подозрениях. Если сумма платежа или реквизиты вызывают сомнения, лучше уточнить информацию», — заключил парламентарий.