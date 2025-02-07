Врач Ярцева назвала восприимчивые к вспышкам на Солнце группы людей

Posted 7 февраля, 07:51
Published 7 февраля, 07:51
Modified 7 февраля, 07:51
Updated 7 февраля, 07:51
«На самом деле в норме мы никак не чувствуем вспышки на Солнце. Не чувствуем магнитные бури, ничего. У детей, например, нет реакции на Солнце или изменение погоды», — рассказала она.
Одновременно с этим, если с возрастом у людей развиваются поражения сердечно-сосудистой системы, то с адаптацией к солнечным вспышкам у них есть проблемы, отметила врач.
«У таких людей возникают головные боли, сонливость, скачки давления, и они будут себя плохо чувствовать. Также ещё могут страдать молодые девушки. Худенькие, хрупкие, которые никогда не занимались спортом. У них тоже сосуды достаточно уязвимые. И они тоже могут испытывать головокружение», — пояснила Ярцева.
К группе, которая может испытывать дискомфорт, врач отнесла и курильщиков со стажем, а также людей, которые испытывают избыточное напряжение и стресс, пишет RT.