Врач Ярцева назвала восприимчивые к вспышкам на Солнце группы людей

«У таких людей возникают головные боли, сонливость, скачки давления, и они будут себя плохо чувствовать. Также ещё могут страдать молодые девушки. Худенькие, хрупкие, которые никогда не занимались спортом. У них тоже сосуды достаточно уязвимые. И они тоже могут испытывать головокружение», — пояснила Ярцева.