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Posted 7 февраля, 07:51

Published 7 февраля, 07:51

Modified 7 февраля, 07:51

Updated 7 февраля, 07:51

Врач Ярцева назвала восприимчивые к вспышкам на Солнце группы людей

7 февраля 2025, 07:51
Люди, у которых нет проблем со здоровьем, не должны ощущать на себе вспышки на Солнце, рассказала RT врач-иммунолог Ирина Ярцева.

«На самом деле в норме мы никак не чувствуем вспышки на Солнце. Не чувствуем магнитные бури, ничего. У детей, например, нет реакции на Солнце или изменение погоды», — рассказала она.

Одновременно с этим, если с возрастом у людей развиваются поражения сердечно-сосудистой системы, то с адаптацией к солнечным вспышкам у них есть проблемы, отметила врач.

«У таких людей возникают головные боли, сонливость, скачки давления, и они будут себя плохо чувствовать. Также ещё могут страдать молодые девушки. Худенькие, хрупкие, которые никогда не занимались спортом. У них тоже сосуды достаточно уязвимые. И они тоже могут испытывать головокружение», — пояснила Ярцева.

К группе, которая может испытывать дискомфорт, врач отнесла и курильщиков со стажем, а также людей, которые испытывают избыточное напряжение и стресс, пишет RT.

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