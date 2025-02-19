На Урале проведут независимую оценку качества условий в детских садах

Все участники опроса смогут оценить доступность информации об образовательной организации, размещенной на стенде в здании и на официальном сайте детского сада или школы, комфортность условий в помещениях образовательной организации, доброжелательность сотрудников, наличие условий доступности для инвалидов и общую удовлетворенность качеством условий осуществления образовательной деятельности. Также в анкете предусмотрена возможность оставить свои отзывы и предложения по улучшению работы образовательной организации. Пройти опрос можно по ссылке и на официальных сайтах образовательных организаций.