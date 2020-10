Пиар-менеджер Ресурсного центра для ЛГБТ в Екатеринбурге Алла Чикинда сменила свидетельство о рождении, указав в нем вместо отчества матчество. Теперь девушка стала вместо Васильевны, Ириновной, пишет E1.

Рожала меня мама, и именно ее имя должно быть закреплено в моих документах, вопреки непонятно откуда взявшимся патриархальным традициям, объясняет свой поступок Алла. Девушка отметила, что для смены отчества она прошла несложную процедуру в ЗАГСе, оплатила пошлину и ждала месяц оформления нового свидетельства. Теперь ей предстоит менять и все остальные документы.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter