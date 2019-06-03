Тагильские журналисты собирают 250 тысяч рублей на документальный фильм о городе

Инициаторами фильма являются трое тагильчан, среди которых журналист Андрей Вергилий (Краснов) и видеооператор «Тагил-ТВ» Игорь Харьков. В презентационном ролике они рассказали, что в основу картины легли ранее не известные широкой публике материалы о городе.

Это интереснейший рассказ о Нижнем Тагиле, его истории, легендах и тайнах. В таком виде материал ещё нигде не был опубликован. Мы решили, что сможем сделать такой фильм о городе, которые полезно будет посмотреть и жителям Тагила, и всем тем, кто интересуется историей и географией нашей страны. Мы покажем, что Нижний Тагил — это совсем не тот мем из «Нашей Раши», заявил Андрей Вергилий.

Авторы проекта говорят, что им потребуется объехать сотни локаций, сделать десятки интервью и неделями работать над монтажом картины. Оператор с 20-летним стажем Игорь Харьков говорит, что давно хотел поучаствовать в документальном проекте про родной город.

Видео Видео: YouTube.com Канал Andre Vergil

Этот проект никак не относится к «Тагил-ТВ». Мне давно хотелось снять нечто подобное, но не было, так скажем, человека, который бы собрал мои идеи и задумки в некий проект. Ну и тут появился Андрей. И наши желания совпали. Почему про Тагил? Я тут живу. Мне интересна эта тема, поделился Игорь Харьков с TagilCity.ru.

В настоящее время авторы проекта ждут ответа от краудфандинговой платформы по поводу их заявки на сбор средств. Подсчитано, что на съёмки фильма о Нижнем Тагиле потребуется порядка 250 тысяч рублей.

Во-первых, это зарплата профессиональных технических специалистов — операторов, монтажёра. Также придётся работать в студии — записывать закадровый текст, оплачивать работу звукорежиссёра. Во-вторых, мы будем много ездить, деньги пойдут на оплату расходов на бензин, рассказал Вергилий TagilCity.ru.

Несмотря на отсутствие финансирования, съёмки уже идут — авторы запустили проект на собственные средства. Как заверил Андрей Вергилий, фильм в любом случае выйдет в свет.