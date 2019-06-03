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#домахорошо
Тагильские журналисты собирают 250 тысяч рублей на документальный фильм о городе
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Тагильские журналисты собирают 250 тысяч рублей на документальный фильм о городе

Сегодня, 11:07Crazy NewsФото: скриншот из видео
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