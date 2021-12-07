Первая выездная вакцинация бомжей от COVID-19 прошла в Каменске-Уральском

Выездная вакцинация против коронавируса и гриппа была проведена для граждан без определённого места жительства, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в Каменске-Уральском.

Процесс вакцинации таких граждан осложнен отсутствием у них документов. Однако социально-ориентированная ассоциация, обеспечивающая их горячим питанием дважды в неделю, обратилась в горбольницу с заявкой, сообщает пресс-служба минздрава Свердловской области. Среди граждан без определенного места жительства были те, кто хотел поставить вакцину против гриппа и коронавируса, кто-то ставил сразу обе. Также была получена заявка на еще один выезд, рассказала заведующая кабинетом профилактики городской больницы Каменска-Уральского Наталья Коган. Она отметила, что каждый пациент был осмотрен перед вакцинацией, некоторым выданы временные медотводы. Их также направили на дообследование в поликлиники. Директор социально-ориентированной ассоциации «Бюро помощи гражданам» Юрий Потапенко сообщил, что организация создана в 1999 году. Они помогают бездомным — кормят, устраивают на работу, развозят продукты, одежду и так далее. Он отметил, что на данный момент правительство поддержало проект по кормлению бездомных. Однако привиться они не могли ввиду отсутствия нормативной базы. Я вышел на уполномоченного по правам человека Татьяну Мерзлякову, она обратилась к губернатору и тот дал добро. В Екатеринбурге их вакцинируют на базе стационаров, а такой выезд к людям — первый в области,сообщил Юрий Потапенко.

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