Рой пчел атаковал автомобиль на парковке в Екатеринбурге

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Сегодня, 17 июля, на одной из парковок екатеринбургского аэропорта автомобиль Toyota Camry атаковал рой пчел.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: Е1.ru
Пчелы облепили машину, которая была припаркована на стоянке для инвалидов. По сообщению очевидцев, пчелы появились в течение нескольких секунд.
Насекомые сидели на задней двери и багажнике автомобиля. Когда хозяин авто увидел пчел на своем транспортном средстве, он попросил сотрудников аэропорта о помощи.
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Видео: е1.ru
Произошло роение. Это происходит так: когда выходят пчелиные матки, рабочие пчелы перемещаются за ними, пока не найдут себе улей, убежище, отметил эколог Михаил Головатин.
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Видео: е1.ru
Хозяин машины решил быстро сесть в нее и поехать, чтобы пчел сдуло ветром. Однако позднее он сообщил, что пчелы остались в машине, их не сбить керхером. По его предположению, пчелы защищают матку. В итоге ему пришлось вызвать службу, которая травит пчел.
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