Рой пчел атаковал автомобиль на парковке в Екатеринбурге

Пчелы облепили машину, которая была припаркована на стоянке для инвалидов. По сообщению очевидцев, пчелы появились в течение нескольких секунд.

Насекомые сидели на задней двери и багажнике автомобиля. Когда хозяин авто увидел пчел на своем транспортном средстве, он попросил сотрудников аэропорта о помощи.

Видео Видео: е1.ru

Произошло роение. Это происходит так: когда выходят пчелиные матки, рабочие пчелы перемещаются за ними, пока не найдут себе улей, убежище, отметил эколог Михаил Головатин.

Видео Видео: е1.ru